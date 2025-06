10eLotto: doppietta da 59mila euro

Doppietta da 59mila euro in Puglia nell'ultimo concorso del 10eLotto di giovedì 12 giugno: come riporta Agipronews, centrati 50mila euro a Ceglie Messapica, provincia di Brindisi, grazie a un “9” Oro con una giocata da 3 euro in un punto vendita di Via San Vito. A questi si aggiungono 7mila euro ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, presso un esercizio di Piazza Aldo Moro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,2 milioni di euro, per un totale di 1,8 miliardi di euro da inizio 2025.

