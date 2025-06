Brindisi, il Sindaco Marchionna e il Cav. Giamis dell’Associazione Apamri

La celebrazione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri ha costituito l’occasione propizia per uno storico investigatore dell’Arma dei Carabinieri - il Cav. Antonio Giaimis che ha operato sul Territorio nazionale, internazionale e in particolare nell’amata Puglia – di incontrare il Sindaco di Brindisi, Dott. Giuseppe Marchionna, per un approccio ai temi dell’impegno propri dell’Associazione APAMRI (Ass. Parlamentare di Amicizia con gli insigniti al merito della Repubblica Italiana). Questa mattina, nel corso dell’incontro a Palazzo di Città, il Cav. Giaimis ha consegnato al Sindaco il libro “L’Islam al femminile” (Gambini ed.) scritto dal Consigliere di Stato, dott. Sandro Menichelli.

Al momento del congedo ci si è dati appuntamento per un incontro con il Console Onorario Cav. Uff. della Repubblica Ceca, dott. Riccardo Di Matteo al fine di approfondire i temi importanti dell’associazione APAMRI.

