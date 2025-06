Brindisi: presentazione del bando per il Servizio Civile Regionale 2025.

Il Centro per l’impiego di Brindisi affianca il comune nella presentazione dei progetti in partenza

Brindisi 5 giugno 2025 - L’ ARPAL Puglia - Centro per l’impiego di Brindisi sostiene e promuove il Servizio Civile Regionale (SCR) in quanto importante occasione formativa e di crescita personale per i ragazzi. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “Galattica – Rete Giovani Puglia” e coinvolge il Comune di Brindisi.

I giovani che decidono di ‘mettersi in gioco’ e di svolgere il Servizio Civile Regionale in Puglia scelgono di dedicare 12 mesi del loro tempo diventando protagonisti attivi del cambiamento nei propri territori. Ogni progetto prevede la loro partecipazione per circa 25 ore settimanali, per un impegno complessivo annuale di 1145 ore, utile a fornire loro abilità, competenze tecniche e trasversali.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione ai progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Regionale entro le ore 14.00 del 19 giugno 2025.

L’avviso si rivolge ai giovani residenti in Puglia, con un’età compresa fra i diciotto ed i ventotto anni (28 anni e 364 giorni).I requisiti di partecipazione devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio. Possono inviare la propria domanda di partecipazione anche coloro i quali hanno già svolto il servizio civile (nazionale, universale o altro regionale).

Il comune di Brindisi in tal senso offre un’importante tappa conoscitiva per chi vorrà scoprire nei dettagli tutte le informazioni e gli adempimenti utili all’adesione al progetto legato al Servizio Civile Regionale. L’incontro pubblico è previsto il 13 giugno 2025 alle ore 10:00, presso gli spazi di Palazzo Guerrieri a Brindisi.

Interverranno Antonio Pisanelli, Assessore alle politiche giovanili del comune di Brindisi, Gelsomina Macchitella, Dirigente politiche giovanili del comune di Brindisi, Silvia Serino, Responsabile Centro per l’Impiego di Brindisi, Diana Spalluto, Responsabile Area promozione servizi e animazione territoriale BR-TA, Federico Spedicato, Funzionario del Centro per l’Impiego di Brindisi.