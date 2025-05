Confesercenti presente al “Job Day – Turismo, marketing e iniziative d’impresa” in programma a Mesagne il 30 maggio

Confesercenti della provincia di Brindisi, da sempre attenta ai repentini mutamenti del mercato e alle richieste di posizioni lavorative soprattutto nel settore turistico-alberghiero, sarà presente al “JOB DAY – Turismo, marketing e iniziative d’impresa”, in programma a Mesagne, venerdì 30 maggio 2025 (ore 9.30-12.30), presso l’Auditorium del Castello Normanno Svevo, in viale Castello n. 5. Confesercenti della provincia di Brindisi, da sempre attenta ai repentini mutamenti del mercato e alle richieste di posizioni lavorative soprattutto nel settore turistico-alberghiero, sarà presente al “JOB DAY – Turismo, marketing e iniziative d’impresa”, in programma a Mesagne, venerdì 30 maggio 2025 (ore 9.30-12.30), presso l’Auditorium del Castello Normanno Svevo, in viale Castello n. 5. L’iniziativa di ARPAL Puglia, Ambito Territoriale di Brindisi, è finalizzata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico, alberghiero e ristorativo, ed è patrocinata dal Comune di Mesagne. Con questa presenza Confesercenti conferma l’importanza della sua attività di sostegno alle imprese associate nelle sfide sempre più probanti del mercato, favorendo la ricerca delle professionalità più idonee alla loro mission, facilitando l’incontro con figure qualificate, atte a rivalutare le loro attività produttive, oltre che ad attingere ad una banca dati di lavoratori qualificati.Il “Job Day”, attraverso lo strumento dei colloqui conoscitivi, rappresenta un importante momento di confronto anche con le nostre aziende associate e un’opportunità di nuovi sbocchi occupazionali. In tale occasione saranno raccolte le candidature ed effettuati colloqui anche con il supporto degli operatori dei Centri per l’Impiego di Brindisi. Il programma prevede anche il seminario “Se volessi fare impresa nel settore turistico”, rivolto a tutti i cittadini interessati ad avviare una propria attività imprenditoriale.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci