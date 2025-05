Cobas: riunione per l'appalto delle pulizie presso l'Asl di Brindisi

L’ASL di Brindisi è pronta a bandire la nuova gara per le pulizie per affidarla di nuovo alle cooperative,il Cobas è pronto alla lotta per la internalizzazione del servizio.

Il Cobas ha partecipato oggi,Mercoledì 21 Maggio 2025, alla audizione presso la Commissione Sanità presieduta dal Consigliere Regionale ,Mauro Vizzino.

La Commissione si è riunita su richiesta dei Consiglieri della opposizione Luigi Caroli e Renato Perrini allo scopo di chiedere alla ASL di Brindisi quali sono le intenzioni dell’Ente sull’appalto delle pulizie.

Appalto che fu tolto a Sanitaservice e assegnato alle cooperative in seguito ad una sentenza della Magistratura anni fa.

Il Consigliere Luigi Caroli ha chiesto intanto un immediato adeguamento degli stipendi che sono da fame , unitamente alla possibilità di reinternalizzare di nuovo il servizio delle pulizie.

Il Cobas ha fortemente sostenuto la necessità di reinternalizzare il servizio delle pulizie e di altri servizi ad alto contenuto tecnologico; una richiesta fatta per sottrarre i servizi alla voracità economica di cooperative ed aziende, per dare dignità ai lavoratori .

L’ASL ha risposto che la loro scelta di promuovere la gara per le pulizie è dovuta all’introduzione di leggi che impediscono nuove internalizzazioni.

Il Presidente della Commissione Sanità , Mauro Vizzino, ha chiesto un approfondimento degli aspetti legali che circondano questa questione con l’impegno a riunire la Commissione Sanità la prossima settimana.

Il Cobas lancia la mobilitazione rivolgendosi ai lavoratori delle pulizie attualmente in forza alle cooperative per realizzare manifestazioni presso la Regione Puglia, per ottenere il ritorno delle pulizie in Sanitaservice.

Brindisi 21.05.2025

Per il Cobas Roberto Aprile e Cosimo Quaranta

