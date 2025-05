Leoci: “Carovigno, Fasano e Ostuni riconfermano la Bandiera Blu 2025: un orgoglio per tutta la Puglia

“Una soddisfazione enorme e un motivo di orgoglio per tutta la nostra Puglia: Carovigno, Fasano e Ostuni si confermano anche per il 2025 tra le eccellenze costiere italiane, ottenendo nuovamente la prestigiosa Bandiera Blu. È un riconoscimento che va oltre la bellezza paesaggistica: premia il lavoro costante, la progettualità, l’attenzione all’ambiente e la visione sostenibile che queste comunità hanno saputo costruire nel tempo.”

Così il capogruppo di CON alla Regione Puglia, Alessandro Leoci, commenta con entusiasmo i risultati della cerimonia di premiazione tenutasi oggi a Roma presso la sede del CNR, dove la Foundation for Environmental Education (FEE) ha ufficializzato le località italiane insignite del prestigioso riconoscimento per l’anno in corso.

“Carovigno, Fasano e Ostuni sono due esempi virtuosi – prosegue Leoci – che dimostrano come sia possibile coniugare attrattività turistica, tutela ambientale e qualità dei servizi. La loro riconferma non è un risultato scontato: è frutto di un impegno quotidiano, di scelte politiche coerenti, di investimenti in infrastrutture sostenibili e di una partecipazione attiva della cittadinanza e degli operatori del settore.”

“Mi congratulo inoltre – aggiunge il capogruppo di CON – con le nuove città premiate, tra cui Castrignano del Capo, Margherita di Savoia e Pulsano, che entrano o rientrano nella prestigiosa lista. Il loro ingresso fa salire a 27 il numero complessivo delle località Bandiera Blu in Puglia, a conferma di un modello regionale vincente nel campo del turismo sostenibile, dell’accessibilità, della gestione dei rifiuti, dell’educazione ambientale e della qualità delle acque.”

“Questo traguardo – afferma ancora – rafforza la responsabilità di tutti noi nel continuare a difendere e valorizzare il nostro patrimonio naturale e culturale. La Bandiera Blu non è un premio da esibire, ma un impegno da rinnovare ogni giorno. Le politiche regionali devono continuare a sostenere con convinzione i Comuni costieri attraverso strumenti concreti per l’innovazione, la pianificazione integrata e la partecipazione dei territori. Solo così – conclude il consigliere regionale Alessandro Leoci - potremo costruire una Puglia sempre più pulita, accogliente e consapevole, all’altezza delle sfide ambientali e turistiche del presente e del futuro.” Bandiera Blu: Fasano nuovamente tra le migliori spiagge italiane Storica riconferma per il litorale fasanese: per il 15° anno consecutivo le acque ottengono il prestigioso riconoscimento Bandiera Blu, simbolo di eccellenza ambientale e impegno per la sostenibilità Fasano - Grande soddisfazione per il Comune di Fasano che anche per il 2025 si fregia della prestigiosa Bandiera Blu. Per il quindicesimo anno consecutivo, le acque cristalline che bagnano il nostro litorale, da Egnazia a Savelletri fino a Torre Canne, hanno ottenuto il riconoscimento dalla FEE (Foundation for Environmental Education), confermando l'eccellenza delle nostre spiagge. A ritirare l’ambito vessillo blu a Roma la consigliera comunale con delega alla Valorizzazione internazionale del territorio Manuela Rosato: «Questo importante riconoscimento, ritirato oggi a Roma – spiega Rosato -, rappresenta un momento di orgoglio per Fasano, che vede premiati anni di lavoro e di attenzione all’ambiente. Un merito per l’amministrazione comunale, le associazioni locali e tutti gli operatori che quotidianamente lavorano per preservare il nostro patrimonio naturale, oltre che un incentivo a proseguire su questa strada, rafforzando le politiche di sostenibilità e di tutela delle nostre spiagge e del nostro mare. Fasano, con questa conquista, si conferma come una delle mete più apprezzate per chi desidera coniugare turismo di qualità e rispetto per l’ambiente». Questo importante traguardo è il risultato di un impegno costante nella tutela e nella valorizzazione del nostro ambiente costiero. La Bandiera Blu certifica non solo la qualità e la pulizia delle acque di balneazione, basandosi sui risultati di eccellenza degli ultimi quattro anni di analisi dell'ARPA, ma premia un approccio olistico alla sostenibilità. L'istruttoria per l'assegnazione del vessillo blu è sempre più rigorosa e quest'anno i parametri di valutazione sono aumentati significativamente. Oltre alla qualità delle acque, la FEE valuta attentamente le buone pratiche ambientali, l'educazione alla sostenibilità e la promozione di un turismo responsabile. Il Programma Bandiera Blu, un Ecolabel internazionale riconosciuto a livello globale, rappresenta una garanzia di qualità ambientale per turisti e operatori del settore, promuovendo un modello di turismo sostenibile nelle località marine e lacustri. L'Amministrazione Comunale esprime grande orgoglio per questo risultato, frutto del lavoro sinergico di diversi attori e della crescente sensibilità della comunità verso le tematiche ambientali. Questo quindicesimo sigillo di qualità è uno stimolo a proseguire con ancora maggiore impegno nella tutela del nostro prezioso patrimonio naturale. ---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci