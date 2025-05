Presentazione progetto “Parco di Montecchie” martedì 20 maggio - Salone della Provincia - ore 16:00

Il progetto “Parco di Montecchie: un ponte di verde, acqua e terra tra città e campagna” nasce dalla volontà della Provincia di Brindisi, in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica, di valorizzare e riqualificare un’area strategica di transizione tra il tessuto urbano e il paesaggio agrario della Valle d’Itria. L’intervento, candidato alla Priorità II "Economia Verde" del PR Puglia 2021-2027 (Azione 2.13, Sub Azione 2.13.2), si configura come un’infrastruttura verde basata su soluzioni capaci di generare benefici ambientali, sociali e culturali.

Il progetto, redatto dall’ing. Francesco Pagliara con la collaborazione dell’arch. Giulia Pagliara e sotto la direzione del R.U.P. arch. Pietro Calabrese, propone un sistema articolato di interventi che include: la rinaturalizzazione dell’area boschiva di Montecchie, la realizzazione di un giardino terapeutico, uno stagno naturale, un orto biodinamico e spazi per la socialità e attività all’aria aperta, nonché il rafforzamento delle connessioni ecologiche e paesaggistiche tra la città e il territorio rurale. L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di rigenerazione ecologica e inclusiva degli spazi periurbani, favorendo la biodiversità e l’integrazione tra comunità e paesaggio.

La presentazione pubblica del progetto si terrà il 20 maggio alle ore 16.00 presso il salone di Rappresentanza della Provincia, con la partecipazione del Presidente della Provincia di Brindisi Toni Matarrelli, del Sindaco del Comune di Ceglie Messapica Angelo Palmisano, del Dirigente provinciale Ing. Simona Bramato, dei progettisti.

Il pomeriggio si concluderà con la presentazione del Report sugli esiti del processo partecipativo.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci