A partire da ottobre la Puglia sarà più vicina all’Armenia

Novità assoluta per Aeroporti di Puglia

Aeroporti di Puglia annuncia con entusiasmo l’avvio del nuovo collegamento Bari–Erevan. Il volo, che rappresenta una novità assoluta per la Puglia, sarà operato dal 26 ottobre prossimo dalla compagnia aerea WizzAir e avrà una frequenza bisettimanale: il mercoledì e la domenica con partenza da Erevan alle 05:30 e arrivo a Bari alle 06:10 e partenza da Bari alle 06:45 e arrivo a Erevan alle 13:20. Il collegamento rafforza la rete internazionale dello scalo barese e risponde a una forte domanda espressa dalla comunità armena residente in Puglia.

“Il volo – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta un importante passo in avanti nella strategia di espansione dei collegamenti dell’aeroporto di Bari verso l’Est europeo e il Caucaso e nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio, in particolare, della numerosa e attiva comunità armena presente a Bari. Il capoluogo pugliese diventa sempre più una porta d’accesso verso destinazioni finora poco servite, con ricadute positive su turismo, economia e relazioni internazionali. Il nuovo collegamento rappresenta anche una preziosa opportunità per il rafforzamento dei flussi turistici e culturali tra Italia e Armenia, offrendo ai viaggiatori italiani una meta ancora poco esplorata ma ricca di storia, paesaggi e spiritualità. Un traguardo importante frutto di un intenso lavoro di programmazione, dialogo e visione strategica da parte di Aeroporti di Puglia e Regione Puglia, in sinergia con le compagnie aeree e con le comunità del territorio. Aeroporti di Puglia continua a investire per costruire una rete di collegamenti che renda la nostra regione sempre più accessibile, aperta al mondo e protagonista nel Mediterraneo”.

““Questo collegamento – ha dichiarato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano - è molto più di un semplice volo: è un ponte che unisce popoli e apre nuovi orizzonti al turismo, agli scambi culturali e ai rapporti economici tra i due paesi. Ne diamo notizia oggi, mentre ci prepariamo a vivere la Festa di San Nicola, un santo che rappresenta al meglio l’antica vocazione della Puglia a essere una porta aperta sul mondo, il crocevia della domanda di convivenza civile dei popoli che abitano il Mediterraneo. Ringrazio Aeroporti di Puglia per aver permesso attraverso un gesto concreto di vicinanza e di fratellanza tra popoli la costruzione di legami autentici e profondi. Noi siamo orgogliosi di sostenere un progetto che nasce dall’ascolto della comunità armena e che trova risposta in un volo che crea opportunità e avvicina la gente”.

“Esprimo le più sentite congratulazioni – ha dichiarato l’Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica di Armenia in Italia, S.E. Vladimir Karapetyan - per l’avvio del volo diretto Yerevan–Bari frutto degli instancabili sforzi di vari portatori di interesse, tra cui la Regione Puglia, Aeroporti di Puglia, la compagnia WizzAir, il Consolato Onorario di Bari. Questo prestigioso collegamento accorcia le distanze tra il Sud Italia e l’Armenia, aprendo nuove prospettive per scambi culturali, economici e turistici. Ringrazio tutti coloro che, negli ultimi anni, hanno creduto nel raggiungimento di questo risultato e auspico che questa iniziativa contribuisca a rafforzare ulteriormente la cooperazione bilaterale”.

“Questo nuovo collegamento aereo tra Bari ed Erevan – ha dichiarato il Sindaco di Bari, Vito Leccese - rappresenta un’opportunità importante per aprire la nostra città ai flussi turistici dell’Europa orientale, favorendo la destagionalizzazione. Ma soprattutto ci permette di rafforzare i legami culturali e storici con la comunità armena che all'inizio del secolo scorso trovò rifugio nella nostra città. Bari si conferma crocevia del Mediterraneo sempre più attrattiva e connessa”.

“Sono orgoglioso, come membro della comunità armena – ha dichiarato il Console onorario Repubblica di Armenia in Puglia, Dario Rupen Timurian - di aver collaborato alla creazione di un collegamento così importante per l’Armenia, soprattutto in questo momento storico. Sono altrettanto orgoglioso e fiero, come pugliese, dell’operato della Regione e di Aeroporti di Puglia, i cui presidenti oltre ad essere grande amici e sostenitori della nostra comunità, hanno lavorato alacremente a questo progetto, sono sempre stati disponibili a incontrarci, ad ascoltarci e a partecipare, con il duplice intento di creare nuove opportunità tanto per la Puglia quanto per l’Armenia”.

