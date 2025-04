GIORNATA MONDIALE SICUREZZA SUL LAVORO

CONFIL, STRAGE CONTINUA: URGENTE RIPENSARE GESTIONE RISORSE INAIL.

“Non c’è diritto al lavoro senza sicurezza. Lo stato può intervenire utilizzando le risorse che l’Inail ha in cassa”. Nella giornata mondiale della salute e della sicurezza sul lavoro il segretario generale della Confederazione Italiana Lavoratori Luigi Minoia sottolinea come “l’avanzo annuale dell’Inail, spesso superiore al miliardo di euro, non sia compatibile con il continuo aumento degli infortuni sul lavoro. Solo nei primi due mesi di quest’anno – mette in evidenza il segretario Confil – si contano già 138 morti, di cui 37 in itinere, con un aumento del 16 per cento rispetto al 2024. In Puglia nel primo bimestre 2025 sono state 9 le vittime: è la terza regione maglia nera”.

Un allarme senza fine che non trova soluzioni concrete. Contestualmente – fa notare Minoia citando i dati del bilancio Inail 2023 – “i fondi Inail accumulati nel conto di Tesoreria dello Stato superano i 41 miliardi di euro, in parte investiti in titoli di Stato”. Di qui la proposta della Confil che “ritiene necessario e urgente utilizzare questi fondi per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza, attraverso l’assunzione di ispettori e l’investimento in programmi di prevenzione e formazione. Attualmente – prosegue il segretario generale Confil – l’Inail è sotto organico di 1.900 unità e dispone di soli 190 ispettori contro un fabbisogno di 300. Nonostante la crescita dell’economia e dell’occupazione, che ha aumentato le entrate dell’Istituto, gli indennizzi e le rendite si sono ridotti a causa di tetti e franchigie poco generosi. Gli incentivi a fondo perduto alle imprese per il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro sono insufficienti. L’Inail deve investire di più in formazione e infrastrutture sociali, ma mancano progetti concreti, di conseguenza – sostiene Minoia – gran parte del denaro finisce nelle casse del ministero dell’Economia. Recentemente il plafond per l’acquisto di titoli di Stato è stato raddoppiato da uno a due miliardi di euro, mentre le condizioni di lavoro continuano a peggiorare, con un numero crescente di incidenti e malattie professionali. Questa situazione – conclude il segretario generale Confil - è assurda e insostenibile.”