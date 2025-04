Brindisi e provincia: 95 annunci di lavoro e 161 figure ricercate

Il 15° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia è visionabile al seguente link undefined, conferma un panorama ricco per chi è in cerca di occupazione: 95 annunci attivi, per un totale di 161 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.

A guidare il mercato del lavoro è ancora una volta il comparto turistico e ristorazione con ben 127 posizioni aperte, che lo conferma quale settore trainante dell’economia locale. Al secondo posto si colloca il commercio che registra sette posizioni aperte, seguito dal settore trasporti con tre posti vacanti, e dal settore edilizia che ne registra ulteriori tre. Ancora, sono ricercate tre figure nel settore contabile, due nella sanità, due nel tecnico, due in servizi assicurativi e finanziari. Si seleziona un lavoratore nel settore nautico, uno in amministrativo, uno in alimentari, uno nel metalmeccanico e uno in artigianato.

Si segnala un'opportunità per persone con disabilità e tre per le altre categorie protette.

Si ricorda che le offerte, parimenti rivolte a entrambi i sessi, sono pubblicate quotidianamente sul portale “LavoroxTe Puglia”, dal quale ci si può candidare direttamente tramite SPID.

Sempre aggiornata, inoltre, la sezione dedicata ai corsi di formazione per diplomati e disoccupati, cui si uniscono le opportunità offerte con i programmi Garanzia Giovani e NEET.

Corposa, infine, la proposta della rete EURES che contiene numerose opportunità di lavoro e formazione all'estero.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Per qualunque supporto, richiesta o informazione, i cittadini e le imprese possono rivolgersi agli operatori di ARPAL Puglia dei tre Centri per l’impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi (Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni), i cui contatti si trovano in coda al comunicato.

Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30, il martedì anche nel pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su appuntamento.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci