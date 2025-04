Brindisi e provincia: 90 annunci di lavoro

Sono stati oltre 500 i colloqui di lavoro svolti in presenza durante l’“Ostuni Job Day” tenutosi lo scorso 2 aprile, il primo Job Day organizzato dall’amministrazione comunale della Città Bianca, in collaborazione con ARPAL Puglia-Centro per l’impiego di Ostuni.

250 persone si sono recate presso la Biblioteca Comunale di Ostuni per incontrare le 50 aziende che avevano messo a disposizione opportunità di lavoro in vari settori.

Si consiglia di consultare costantemente la pagina Facebook “Centri impiego Brindisi e provincia”, attraverso la quale è possibile restare sempre aggiornati sugli annunci di lavoro attivi e sugli eventi dedicati alla ricerca attiva del lavoro e di orientamento organizzati su tutto il territorio.

Intanto il 13° report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di ARPAL Puglia e visionabile al seguente link undefined, conta 90 annunci, per un totale di 170 posti di lavoro in diversi settori.

In cima, distanziato rispetto agli altri settori, il comparto turistico e ristorazione che registra ben 122 posizioni aperte. Si selezionano 18 nel settore marketing, quattro nel settore edilizia e tre persone nel settore sociale. Ancora, sono ricercate tre risorse nel settore trasporti, tre nel settore contabile, tre nel commercio, due nel tecnico, due in alimentari, due nel metalmeccanico, due in servizi assicurativi e finanziari, due nel settore sanità. Si seleziona un lavoratore nel settore nautico, uno in amministrativo, e uno in artigianato.

Si segnala un'opportunità per persone con disabilità.

