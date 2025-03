La Ricerca Scientifica sul Disagio Giovanile: perché non diventi un "Male Comune"», questo il tema dei Seminari divulgativi programmati a SCORRANO (LE) il 26 marzo (h. 15:00) e a MESAGNE (BR) il 27 marzo (h. 09:30). Durante questi eventi saranno presentati i risultati della ricerca "Generazione Switch (Save Wellness In To Crisis of Humanity)", finanziata dal Ministero della Ricerca (MUR) e condotta dalla Fondazione Internazionale NOVA SPES di Roma. La ricerca ha esplorato, attraverso un approccio teorico-metodologico ed empirico, le dinamiche psico-sociali derivanti dalla pandemia di COVID-19 sui giovani, raccogliendo 3000 questionari da adolescenti, giovani e studenti, e realizzando 150 interviste con esperti del settore. L’indagine è stata condotta in diverse regioni del Sud Italia, tra cui Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Campania, in collaborazione con l'Associazione D.ANTHEA e l’Impresa Sociale ISBEM. L’obiettivo è stato quello di analizzare le cause del disagio giovanile, individuando fattori di rischio sociali e ambientali, come la pandemia, e proponendo soluzioni socio-educative mirate per affrontare la situazione. Un aspetto centrale della ricerca è stato l’esame delle nuove forme di comunicazione adottate dai giovani, influenzate dal contesto socioculturale ed economico. Si è osservato che contesti di degrado e di “povertà educativa” hanno un impatto negativo sulla capacità dei giovani di sviluppare strategie relazionali ed emotive per fronteggiare lo stress da isolamento. L'indagine ha mostrato che i giovani, pur essendo connessi virtualmente, si sentono spesso soli, fragili e isolati, elaborando nuove modalità di socializzazione, sia tra pari che con gli adulti. I risultati della ricerca saranno discussi da esperti come MARIO MORCELLINI, professore emerito in Sociologia della Cultura e Comunicazione Sapienza di Roma e SALVATORE COLAZZO, professore di Pedagogia Sperimentale Universitas Mercatorum Roma. Inoltre, interverranno sia la psicologa e ricercatrice dott.ssa CAROLINA CAPONE che la dott.ssa CLAUDIA PAGLIARA, coordinatrice dell'area Trattamentale USSM del Tribunale per i Minorenni di Lecce. Entrambi gli eventi aperti al pubblico saranno moderati dalla prof.ssa SILVIA NASCETTI, giuslavorista esperta di risorse umane e coordinatrice del team dei ricercatori e conclusi dal prof. ALESSANDRO DISTANTE, medico e Presidente di ISBEM. L’obiettivo di questi seminari è sensibilizzare le istituzioni, le scuole, le imprese e la comunità sul fenomeno del disagio giovanile, per evitare che diventi un "male comune" che perpetua le disuguaglianze sociali. In questo contesto, la ricerca propone soluzioni efficaci e sostenibili per migliorare la condizione dei giovani e per promuovere una società più consapevole e equilibrata.