Eni Versalis: il Pd ha la sensazione del tentativo di attuare una strategia di sfinimento nei confronti dei lavoratori

Sulla vertenza Eni Versalis si ha la sensazione del tentativo di attuare una strategia di sfinimento nei confronti dei lavoratori diretti e indiretti con lo scopo di indurre, con ogni mezzo, a rassegnarsi ad un percorso assolutamente inaccettabile dal punto di vista sociale ed economico.

Questo atteggiamento sordo e disinteressato alle sorti del territorio da parte di Eni e della controllata Versalis dopo anni in cui la produzione negli stabilimenti di Brindisi ha fatto beneficiare a questa ‘Azienda di Stato’ miliardi di utili, lascia esterrefatti.

Riteniamo irricevibile la proposta di Eni di barattare la chiusura dello stabilimento Versalis con un, ipotetico al momento, investimento nel settore della produzione di batterie. È assolutamente evidente che l’eventuale ed auspicato investimento sarebbe assolutamente compatibile con il permanere della produzione di Versalis. Lo sarebbe sotto il profilo logistico ma soprattutto sotto quello della giustizia sociale. Appare chiaro che rinunciare alla chimica di base a livello nazionale per continuare la trasformazione di Eni in una società finanziaria, è un enorme sbaglio che porterà l’industria italiana a dipendere da mercati esteri per approvvigionarsi delle materie prime necessarie ai processi industriali più comuni. Ma appare più chiaro che abbandonare Brindisi dopo aver ottenuto dal territorio e dalle comunità locali ogni possibile sostegno è un atto connotato da assoluta vigliaccheria.

Per questo il Governo, azionista di maggioranza e titolare di indirizzo strategico sulle scelte di Eni, non può eludere le proprie responsabilità nell’’assicurare la continuità produttiva di Versalis e l’insediamento di un nuovo investimento produttivo, non per risolvere la crisi occupazionale di Eni ma per rilanciare lo sviluppo del territorio.

Il Partito Democratico utilizzerà qualsiasi strumento possibile ad ogni livello politico-istituzionale per garantire la massima attenzione sul caso Brindisi.

Auspichiamo per questo anche una mobilitazione generale dei cittadini brindisini al fianco dei lavoratori del petrolchimico.

On.le Claudio Stefanazzi, parlamentare PD

Maurizio Bruno, consigliere PD Regione Puglia

Francesco Cannalire, capogruppo consiliare PD Comune di Brindisi