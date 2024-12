Duc degli Imperiali. Presentazione applicazione “APPosto InRete” a Francavilla Fontana

Martedì 10 dicembre, presso la “Sala Leonardo” del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, con inizio alle ore 15.30, si terrà una manifestazione pubblica per la presentazione ai commercianti e a tutti gli esercenti della nuova “APPosto InRete”, applicazione per i servizi integrati fra gli operatori commerciali insistenti nella zona del Duc “Città degli Imperiali”, il distretto del commercio della città francavillese. L’evento, a cura del Cat Confesercenti Brindisi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana, Confesercenti, Confcommercio e Regione Puglia, si propone di promuovere questa innovazione tecnologica per poi raccogliere le adesioni degli operatori commerciali di quel territorio.Martedì 10 dicembre, presso la “Sala Leonardo” del Castello Imperiali di Francavilla Fontana, con inizio alle ore 15.30, si terrà una manifestazione pubblica per la presentazione ai commercianti e a tutti gli esercenti della nuova “APPosto InRete”, applicazione per i servizi integrati fra gli operatori commerciali insistenti nella zona del Duc “Città degli Imperiali”, il distretto del commercio della città francavillese. L’evento, a cura del Cat Confesercenti Brindisi, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Francavilla Fontana, Confesercenti, Confcommercio e Regione Puglia, si propone di promuovere questa innovazione tecnologica per poi raccogliere le adesioni degli operatori commerciali di quel territorio.“APPosto in Rete” nasce come piattaforma tecnologica per la gestione integrata delle informazioni e dei servizi comuni fra gli operatori commerciali del Duc, per rispondere con celerità maggiore alle esigenze dei consumatori. Nel dettaglio la piattaforma prevede un’App per smartphone rivolta ai consumatori per essere a conoscenza dei servizi proposti, come la visualizzazione su mappa degli esercizi commerciali del Distretto, o il servizio di prenotazione on line – Booking di tavoli e appuntamenti. Prevede anche un portale web dove gli operatori dei DUC potranno configurare e personalizzare le proprie proposte commerciali. I vantaggi di tale novità tecnologica consistono anche nel qualificare il rapporto tra gestori di attività e utenti, oltre che contribuire ad un rilancio dell’intero comparto del commercio.Saranno presenti all’incontro il presidente provinciale di Confesercenti, Michele Piccirillo, il presidente del “DUC degli Imperiali” e sindaco di Francavilla Fontana, Antonello De Nuzzo, e l’assessore alle attività produttive del comune di Francavilla Fontana, Carmine Sportillo.

