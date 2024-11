Botteghe High Tech, a Molo 12 Brindisi un omaggio all'artigianato artistico e digitale

Un’intera giornata dedicata al territorio e all’analisi delle opportunità, con la Mostra artigiana Mytica Brindisi, un talk su Social Impact e Terzo settore e un Job Day con colloqui e incontri

Brindisi è stata il cuore pulsante dell’innovazione artigianale con l’evento conclusivo del progetto Botteghe High Tech, un’iniziativa realizzata da The Qube con il supporto dell’Avviso Puglia Capitale Sociale 3.0 della Regione Puglia, e la collaborazione dei partner CNA Puglia, CNA Brindisi e Consorzio Mestieri Puglia e la Rete “Case di Quartiere” del Comune di Brindisi. L’evento si è svolto presso il "Molo 12 Coworking & Makerspace" di Palazzo Guerrieri e ha rappresentato il culmine di un percorso volto a promuovere l’artigianato digitale e l’autoimprenditorialità, coinvolgendo attivamente il territorio brindisino.

Dal suo lancio a marzo, il progetto Botteghe High Tech ha attraversato diverse tappe, quali Brindisi, Mesagne, Carovigno e Francavilla Fontana, coinvolgendo artigiani e hobbisti locali. Workshop su tecnologie come la stampa 3D, il taglio laser e l’intelligenza artificiale applicata ai social media, oltre a sessioni dedicate alla ricerca di finanziamenti, hanno stimolato creatività e sinergie di circa 80 partecipanti.

La giornata ha visto un ricco programma che include una mostra di artigianato a cura dell’Associazione Mytica Brindisi, un talk sull'impatto sociale che ha coinvolto le istituzioni e artigiani, e un Job Day a cura di CNA Brindisi e Consorzio Mestieri Puglia per incontrare aziende locali.

Al talk, moderato da Raffaella Ferreri, project manager del progetto e co-fondatrice di The Qube, hanno partecipato dalla Regione Puglia Valentina Romano, direttore del Dipartimento Welfare, Silvia Visciano, dirigente della Sezione Ricerca e Relazioni Internazionali del Dipartimento Sviluppo Economico, e Maria Rosaria Siconolfi, referente di Puglia Capitale Sociale 3.0. Gli interventi hanno illustrato il sostegno regionale per il terzo settore, che proseguirà nel contesto della programmazione 2021-2027 e le prossime iniziative in arrivo. A seguire, sono intervenuti Michele Venezia di Intesa Sanpaolo, Francesco Parisi del Forum Terzo Settore Brindisi, e Vanessa Coppola, presidente di The Qube APS e Giovani Imprenditori CNA Puglia, per approfondiore il ruolo cruciale delle reti tra organizzazioni ed enti locali, nello sviluppo inclusivo e mirato del terzo settore. Ma i veri protagonisti del talk sono stati i partecipanti, che hanno condiviso alcuni dei risultati ottenuti attraverso la partecipazione a diverse tappe del progetto Botteghe High Tech. Tra questi, Ombretta Proietti, vicepresidente di Mytica Brindisi, ha presentato MyticArt TRA MEStieri ed ARTE, una mostra-mercato dedicata all’artigianato locale di qualità, ispirata ai valori della sostenibilità e della solidarietà; Maria Concetta Malorzo, presidente regionale CNA Artistico e Tradizionale, ha sviluppato una linea di gioielli con dettagli creati tramite stampa 3D e implementato il prodotto “Arre.tu,” un vassoio realizzato attraverso la fusione di bottiglie di vetro incise nel FabLab di Molo 12; Gianvito Stasi, digital marketer freelance, ha illustrato il suo progetto culturale che unisce sostenibilità, arte e tecnologia, culminato nella progettazione 3D di un fenicottero, simbolo di Brindisi, in vista della Giornata Mondiale della Terra 2025.

Nell’atrio di Palazzo Guerrieri, i visitatori hanno potuto apprezzare inoltre, una mostra di creazioni uniche, esposte da 18 artigiane e hobbiste locali dell'Associazione Mytica Brindisi, a dimostrazione del talento e del potenziale creativo del territorio.

«Concludiamo un progetto che ha coinvolto oltre cento persone, tra docenti professionisti e giovani NEET, donne disoccupate, migranti, e creando sinergie importanti e durature», ha dichiarato Raffaella Ferreri. «Oggi celebriamo i risultati raggiunti come punto di partenza per continuare a creare un impatto sociale significativo nel nostro territorio».

Grazie a Botteghe High Tech, Brindisi si conferma protagonista dell’innovazione sociale, dimostrando come tecnologia e artigianato possano fondersi per generare valore e opportunità.