Forza Italia Brindisi: “La sanità pubblica non può funzionare con le minacce di ricorso alla Magistratura”!

Notiamo con estremo favore che adesso tutti, a partire dalle organizzazioni sindacali di categoria, salutano con favore la decisione della Regione Puglia e dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi di istituire una unità operativa complessa di Radiologia Interventistica nell’ospedale Perrino.

Una struttura che purtroppo arriva fuori tempo massimo per chi, a causa della sua assenza, ci ha rimesso la vita negli ultimi anni. Vale la pena ricordare, infatti, che i pazienti che ne avevano assoluta necessità dovevano essere trasferiti a Lecce o a Taranto e proprio il trasporto in alcuni casi è risultato fatale.

Adesso tutto questo – si spera – non accadrà più ed è urgente, pertanto, che si attivi immediatamente quanto stabilito.

Ma nessuno dimentichi che è stata necessaria, molto più delle parole e degli annunci, la nostra minaccia di ricorrere alla Magistratura per interruzione di pubblico servizio. Il tutto, nell’esclusivo interesse dei cittadini della provincia di Brindisi.

Il Gruppo di Forza Italia del Comune di Brindisi

