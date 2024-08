Autismo e inclusione sociale, i nuovi progetti del Consorzio BR4 per i ragazzi e le famiglie

Progetti extracurriculari complementari al servizio di integrazione scolastica e ai laboratori svolti nei mesi estivi: i nuovi percorsi di socializzazione per bambini e giovani fino a 21 anni di età prendono forma attraverso l’avviso che il Consorzio ATS BR4 ha pubblicato nei giorni scorsi. Stamattina la presentazione delle attività con cui l’ambito territoriale sociale guidato dal Presidente Antonio Calabrese garantirà da settembre a dicembre 2024 nuove opportunità di crescita e inclusione agli utenti che ne faranno richiesta entro il prossimo 18 agosto.

“La scelta di destinare le risorse disponibili a progetti di socializzazione extrascolastici tiene conto di un gap sociale e culturale che tutti gli Ambiti Territoriali della Provincia di Brindisi hanno opportunamente considerato; la coprogrammazione sinergica – ha spiegato il Presidente Calabrese - ha dato il via ad un percorso nuovo col quale proviamo ad offrire risposte ai bisogni concreti delle famiglie di ragazzi autistici”. All’incontro – al quale sono intervenuti il direttore del Consorzio Pierpaolo Budano e i referenti delle 6 cooperative che realizzeranno gli interventi – erano presenti le associazioni di famiglie attive sul territorio per la promozione dei diritti di persone con disturbo dello spettro autistico, “Un mondo a colori” di Mesagne e “Famiglie in Blu” di San Pancrazio Salentino. Si sono alternati nella descrizione delle attività che andranno a svolgersi le cooperative “Ecoo”, “L’Ala”, “La Vite”, “Minerva”, “San Bernardo”, “Socioculturale”. Ciascun rappresentante ha descritto aspetti e strumenti che consentiranno ai soggetti coinvolti di migliorare le proprie abilità sociali e comunicative attraverso la pet therapy, lo sport, le arti tutte, incluse teatro, cinema e danza. Grande attenzione è stata riservata al supporto psico-educativo per le famiglie e alla cosiddetta “terapia ricreativa”, un’esperienza che promuove il benessere di ciascun componente del nucleo familiare. Le realtà individuate per la realizzazione dei percorsi utilizzeranno un sistema capillare di collaborazione sui territori dei 9 Comuni dell’Ambito - biblioteche, Auser, centri sportivi e parrocchie - rendendo il più possibile inclusivo il progetto sperimentale che sta per avviarsi.

I progetti sono finanziati dal “Fondo per l’inclusione sociale delle persone con disabilità”, istituito con Dpcm del 29 luglio 2022 e disciplinato dalla successiva deliberazione di Giunta della Regione Puglia. Sul sito istituzionale del Consorzio ATS BR4 sono disponibili tutte le informazioni utili per partecipare all’avviso.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci