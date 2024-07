Due nuovi autobus elettrici per Francavilla Fontana

Nota del consigliere regionale Pd e presidente del Comitato Regionale Permanente di Protezione Civile Maurizio Bruno.

"E’ finalmente arrivato il risultato di tanto lavoro a cui mi sono dedicato in questi mesi e per il quale voglio ringraziare anche l’assessorato comunale alla mobilità e l’Stp

La Regione Puglia ha deciso di ammettere questa mattina la richiesta di finanziamento da ben due milioni di euro a favore del Comune di Francavilla Fontana, per l’acquisto di due autobus totalmente elettrici e 4 colonnine di ricarica.

Significa che, ultimati gli ultimi passaggi, per le vie del centro abitato non gireranno più i vecchi mezzi Euro 3, inquinanti e rumorosi, ma dei nuovissimi autobus a zero emissioni, puliti, silenziosi.

Non solo, i due mezzi saranno munti di porta biciclette sul lato posteriore, per promuovere e supportare un utilizzo sempre più diffuso delle due ruote.

Le quattro colonnine elettriche saranno invece installate due nel deposito aziendale della Stp Brindisi a Villa Castelli, due nel piazzale antistante la stazione.

La mobilità sostenibile è deve essere il futuro per tutti noi.

Per Francavilla, per i nostri figli, per un domani più pulito, verde e salutare.

E in questo futuro noi ci siamo già".

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci