Sala di attesa del laboratorio analisi insufficiente. Interviene Gioia

Il Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia, Tommaso Gioia, ha recentemente ricevuto segnalazioni da un gruppo di utenti riguardo alla scarsa capienza della sala d'attesa antistante il laboratorio analisi dell'ospedale di Francavilla Fontana.

Prontamente, il Consigliere ha fatto pervenire la problematica alla dirigenza dell'ASL, al fine di trovare una soluzione adeguata. Oggi, con grande soddisfazione, il Consigliere annuncia che è stata trovata una soluzione e i cittadini possono ora attendere il proprio turno in un luogo coperto, anziché all'esterno.

La sala di attesa esterna del laboratorio analisi dell'ospedale di Francavilla Fontana è quasi completata. Questa decisione è stata presa a causa del notevole afflusso di cittadini che si rivolgono al laboratorio, che è aperto anche il sabato e con accesso senza prenotazione. La sala di attesa interna non era più sufficiente per far fronte a tale afflusso e, al fine di evitare disagi ai cittadini, si è deciso di chiudere temporaneamente la sala esterna.

Inoltre, si informa che a breve sarà attivata una terza sala prelievi presso il laboratorio analisi. Questa ulteriore struttura permetterà di ridurre i tempi di accesso degli utenti al laboratorio, garantendo un servizio più efficiente e tempestivo.

Il Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Puglia ringrazia l'ASL di Brindisi per aver adottato le misure necessarie per migliorare l'esperienza dei cittadini che si recano al laboratorio analisi dell'ospedale di Francavilla Fontana. L'impegno nell'affrontare e risolvere le problematiche segnalate dimostra la costante attenzione verso la qualità dei servizi sanitari offerti alla popolazione.

Si invitano i cittadini a usufruire della sala di attesa esterna, che sarà presto a loro disposizione, e a seguire le indicazioni fornite dal personale medico e infermieristico per garantire un ambiente sicuro e confortevole.