Lotto, vinti oltre 54mila ero. Festa a San Vito

Lotto: in Puglia vincite per oltre 34 mila euro

ROMA - Puglia in festa con il Lotto. Nel concorso di martedì 2 gennaio, come riporta Agipronews, a Leverano, in provincia di Lecce, sono stati vinti 12.500 euro con l’ambo 6-16 sulla ruota di Genova; a Taranto, invece, sono stati vinti 12.450 euro grazie a quattro terni e una quaterna, mentre a Polignano a Mare, in provincia di Bari, è stata centrata una vincita da 9.700 euro. Il primo concorso del Lotto del 2024 ha distribuito premi per 4,1 milioni di euro in tutta Italia.

10eLotto: in Puglia un 9 da 20 mila euro

ROMA - Il 10eLotto premia la Puglia. Nell’estrazione di martedì 2 gennaio, come riporta Agipronews, a San Vito dei Normanni, in provincia di Brindisi, è stato centrato un 9 da 20 mila euro, a cui si aggiunge anche un 6 Oro da 6.250 euro messo a segno a Cerignola, in provincia di Foggia. Il primo concorso del 10eLotto del 2024 ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro in tutta Italia.

