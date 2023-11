Voli proibitivi per il Natale, e non solo

“Nessuno di Aeroporti di Puglia era presente questa mattina alla riunione della quinta commissione consiliare, nella quale avevo chiesto l’audizione del presidente del Cda di Aeroporti di Puglia. Per quanto mi riguarda il confronto è la prima regola quando si amministra la cosa pubblica, e la parte politica di Adp non può sottrarsi specie nelle sedi istituzionali. La lettera è stata inviata tramite pec dal dirigente della quinta commissione ad Adp nella quale si invitava ufficialmente il presidente di Adp a partecipare alla seduta della commissione. Nonostante un management molto preparato, sono preoccupato per le risultanze che Enac ha riferito”. Il consigliere regionale della Lega, Fabio Romito, così ha esordito nel corso di una conferenza stampa convocata proprio su questi temi. “il 16 settembre 2022 Enac invia ad Adp una richiesta perché predisponga e trasmetta tempestivamente il piano quadriennale di interventi previsti nel periodo 2023-2026 e anche quelli realizzati negli anni precedenti. Adp risponde solo il 25 ottobre 2023, con più di un anno di ritardo”, dice Romito. “Il ritardo nella risposta mi preoccupa perché il dialogo tra Enac e Adp è importantissimo per il diritto alla mobilità dei pugliesi”. Romito prosegue: “nelle due settimane precedenti, ho richiesto un incontro con Adp, che si sono svolti la settimana scorsa e quella precedente. Anche in quelle occasioni, il presidente del c.d.a non era presente ma erano presenti, invece, il direttore generale e il direttore dell’area commerciale, che ringrazio per la disponibilità e competenza mostrate”. Circa i rilievi Enac: “nel periodo 2019-2022, rispetto al pianificato, Adp ha raggiunto una percentuale di realizzazione del 29 per cento. Rispetto al periodo 2016-2018, è del 25 per cento. Sono percentuali assai limitate di realizzazione degli investimenti pianificati. La mia preoccupazione è che si stia andando un po' a rilento e credo occorra velocizzare”. Poi la questione del caro voli. “Un volo Bari-Londra andata e ritorno può arrivare a costare 700 euro, impedendo a tanti pugliesi di rientrare a casa per le festività natalizie . La tratta Bari-Torino in alcune circostanze ha sfiorato i 430 euro, una tratta di sola andata Bari-Linate costa anche 330 euro. Questo accade perché su alcune rotte c’è un regime di monopolio o oligopolio. Se non c’è concorrenza i prezzi tendono ad aumentare e in tal senso AdP dovrebbe svolgere una azione di moral suasion per persuadere le compagnie a non generare picchi di tariffe simili. ADP investe qualche decina di milioni di euro in incentivi alle compagnie aeree, il che è assolutamente corretto, ecco perché chiedo ad Adp una moral suasion nei confronti delle compagnie che beneficiano di questi incentivi. Altro capitolo è quello della promozione del nostro territorio di cui dovrebbe occuparsi anche Puglia Promozione, per attirare mercati ad alta capacità di spesa (paesi arabi, Cina, India e Stati Uniti) che genererebbero ulteriori positive ricadute su quei territori che si sono attrezzati per attirare un turismo medio alto. Pensiamo alla valle d’Itria, Savelletri, il Salento, strutture importanti dove si organizzerà finché il G7. Se non serviamo queste destinazioni con tratte che portino in Puglia turisti con capacità alta di spesa, non faremo un buon servizio al territorio.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci