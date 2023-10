Cellino San Marco, venerdì 20 ottobre cerimonia conclusiva del progetto “Anatoli”

Cerimonia conclusiva del progetto “Anatoli” realizzato dal Comune di Cellino San Marco nell'ambito dell'iniziativa “Punti Cardinali” della Regione Puglia. L'appuntamento è per venerdì 20 ottobre, dalle ore 15:00, presso Villa Neviera, situata in via Campi Salentina 234, al fine di stilare un bilancio delle iniziative messe in atto da giugno a ottobre, con il coinvolgimento di decine di giovani coinvolti in un percorso di conoscenza delle potenzialità del territorio.

Un lavoro portato avanti grazie ad una rete di collaborazioni che ha interessato scuole, enti e imprese, appartenenti sia al settore pubblico che privato. Durante la cerimonia conclusiva, a cui parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni locali e i referenti delle aziende che hanno aderito al progetto, saranno consegnati gli attestati di partecipazione a tutti coloro che hanno preso parte agli Orientation Labs e saranno assegnate borse di merito della Fondazione Parco Culturale ETS.

