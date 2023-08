IL DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS LAVORO DIPENDENTE E’ UNA MALATTIA PROFESSIONALE INDENNIZZATA DALL’INAIL.

Lo stress post-traumatico (Post Traumatic Stress Disorder, PTSD), è rappresentato da una forma di disagio mentale che si sviluppa in seguito ad esperienze particolarmente traumatiche. Si caratterizza per sintomi particolarmente invalidanti come ansia molto intensa e frequente, calo del tono dell’umore, pensieri, immagini o ricordi intrusivi dell’evento traumatico e spesso un vissuto emotivo molto intenso, come se si stesse rivivendo l’episodio traumatico. Questa perdurante condizione di disagio mentale è molto complessa e derivante da molteplici fattori, sia personali che ambientali. La diagnosi di PTSD non è univoca né semplice, soprattutto se si manifesta in ambito lavorativo, e viene rappresentata genericamente come “la condizione di stress acuta che si manifesta in seguito all’esposizione a un evento traumatico”.

Il riconoscimento del PTSD quale Malattia Professionale trova il suo fondamento giuridico nella Sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988 e nel Decreto Legislativo n. 38/2000 (art. 10, comma 4), in base ai quali sono malattie professionali, non solo quelle elencate nelle apposite Tabelle di legge, ma anche tutte le altre (Non tabellate) di cui sia dimostrata la causa lavorativa. Secondo un’interpretazione aderente all’evoluzione delle forme di organizzazione dei processi produttivi ed alla crescente attenzione ai profili di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la nozione di causa lavorativa consente di ricomprendere non solo la nocività delle lavorazioni in cui si sviluppa il ciclo produttivo aziendale (siano esse tabellate o non) ma anche quella riconducibile all’organizzazione aziendale delle attività lavorative. I disturbi psichici quindi possono essere considerati di origine professionale solo se sono causati, o concausati in modo prevalente, da specifiche e particolari condizioni dell’attività e della organizzazione del lavoro.

