Borgo diVino in tour a Cisternino per un weekend di degustazioni: 30 giugno, 1 e 2 Luglio. Dopo il successo delle prime due edizioni, ritorna per il terzo anno consecutivo Borgo diVino in tour a Cisternino, la rassegna enologica dedicata al buon bere: 30 giugno, 1 e 2 luglio dalle 18.00 alle 24.00.

Venerdì 30 giugno, sabato 1º e Domenica 2 Luglio ritorna Borgo diVino in tour a Cisternino per tre giorni dedicati ai migliori vini del territorio a cui si aggiungeranno anche altre etichette di cantine provenienti da diverse regioni italiane come Piemonte, Marche, Abruzzo, Toscana, Lazio, Campania e Molise.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, è organizzata da Valica, la prima tourist marketing company italiana, in collaborazione con il Consorzio Ecce Italia, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale di Città del Vino e la Regione Puglia in qualità di partner istituzionale. Sponsor ufficiali del ciclo di eventi sono Enel e Poste Italiane. Il Regionale di Trenitalia è Official Green Carrier del tour.

Tre giorni dedicati al Gusto e alla Bellezza che permetteranno al pubblico dei wine lovers di conoscere vini e vitigni dei vari territori presentati direttamente dai produttori in contesti di particolare suggestione selezionati tra i Borghi più belli d’Italia, per un’esperienza senza dubbio indimenticabile.

Come funziona l’evento

Borgo diVino in tour si svolgerà tra Via San Quirico, Via Manzoni, Piazza Marconi e Corso Umberto, nel pieno centro Storico di Cisternino, Venerdì 30 giugno, sabato 1º e Domenica 2 Luglio dalle 18.00 alle 24.00. All’interno del Borgo verrà tracciato un percorso di degustazione che toccherà i luoghi di maggiore interesse turistico con stand dedicati alle cantine e un originale percorso formativo sul mondo del vino, raccontato in circa 20 pannelli espositivi.

Ogni visitatore potrà acquistare un voucher al costo di €18 comprensivo di 8 assaggi di vino e kit degustazione. Assieme al voucher verrà consegnato un kit composto da sacchetta e calice degustazione. È possibile acquistare il ticket per le degustazioni sul sito borgodivino.it/cisternino/ oppure direttamente in loco.

Grazie all’accordo con Trenitalia, è previsto uno sconto del 20% sul ticket di degustazione a favore di tutti i possessori di biglietto singolo regionale Trenitalia, utilizzato e convalidato per raggiungere la località sede dell’evento.

Non solo vino: ecco i migliori abbinamenti gastronomici di Borgo diVino in tour

Uno spazio importante sarà riservato anche all’esperienza gastronomica con proposte street food e piatti della tradizione che i visitatori potranno acquistare direttamente in loco come una varietà di orecchiette e panzerotti per tutti i gusti, la tipica purea di fave e cicoria e friselle con pomodoro e basilico.

Un’area, in particolare, sarà dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più belli d’Italia.

L’iniziativa rientra nell’ambito del “MIB – Mercato Italiano dei Borghi”, progetto in cooperazione istituzionale tra l’Associazione “I Borghi più belli d’Italia” e “BMTI – Borsa Merci Telematica Italiana”, finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità dei territori annessi all’Associazione.

