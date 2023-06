Festival “La Musica è di Tutti” a Fasano

L’Associazione di Promozione Sociale “AccordiAbili” presenta la prima edizione del Festival “La Musica è di Tutti” che si terrà a Fasano domenica 18 giugno con inizio alle ore 21,30. Tanti i musicisti di valore, selezionati dal Direttore Artistico Vincenzo Deluci, che saliranno sul palco di piazza Ciaia nella splendida cornice delle luminarie della festa patronale di Fasano. Un festival d’inclusione sociale non competitivo – non il solito contest - per trasmettere un’immagine finalmente allegra, autoironica, capace, impegnata, ottimista e talentuosa delle persone con disabilità.

Una grande festa per chiudere il progetto di rete “La Musica è di Tutti”, partito a gennaio del 2021, che AccordiAbili ha realizzato con i fondi che riceve grazie a chi sceglie di destinarle il proprio 5x1000 e al co-finanziamento del Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l’avviso Giovani per il sociale 2018. Ad affiancare nella rete di progetto la capofila AccordiAbili, due partner: il Comitato dei Genitori Fasano e la Cooperativa Sociale Genteco di Conversano. La serata sarà coordinata da un “presentatore” d’eccezione: Daniele Rotondo, giornalista del Tg2 e da anni grande amico di AccordiAbili il quale, affiancato da un’interprete L.I.S., chiamerà sul palco gli artisti, tra i quali spicca la special guest e madrina della serata, Annalisa Minetti - artista poliedrica e dal grande talento, capace di eccellere in più campi, tra cui anche quello sportivo, a dimostrazione di quanta determinazione, impegno e passione lei metta in tutto quello che fa.

Dopo una breve intervista la Minetti si esibirà eseguendo i suoi più grandi successi. Ad aprire la kermesse, la cui regia è affidata a Fabrizio Giannuzzi, sarà la musica di due artisti dell’AbilbAnd di AccordiAbili: Leo & Raff, duo di pianoforte ed armonica a bocca. Seguirà l’esibizione del Coro Manos Blancas Puglia, dell’Associazione Famiglia Dovuta e Associazione MusicaInGioco, composto da bambini e ragazzi con disabilità e non, diretti da Nicoletta Picciariello e Tiziana Portoghese. Toccherà quindi a Jamil Teo Mollaian, studente del Dams di Lecce, che si esibirà da perfetto standup comedian con il suo originalissimo “Diario di un autistico”. Sarà la volta, quindi, del Vincenzo Deluci Trio, composto da Vincenzo Deluci (tromba Elmec AccordiAbili), Andrea Gargiulo (pianoforte) e Camillo Pace (contrabbasso) Concluderà la carrellata di artisti, ultimo solo per ordine e non per importanza, l’ensemble Prembhai per una “Mystic Experience”, alla voce di Esharef Alì Mhagag, alla chitarra Egidio Marchitelli e alla batteria di Ivano Fortuna. A chiudere la serata uno strepitoso Dj set per far ballare tutti i presenti tra le luminarie di piazza Ciaia, con alla consolle due Dj di assoluto valore: Bob Marcialledda, da sempre vicino ad AccordiAbili e Feet Dj, nome d’arte di Nicholas Deplano, giovane artista ligure, nato senza gli arti superiori, che propone la sua musica usando i piedi che si muovono veloci tra le regolazioni e i piatti della consolle.

“Con il Festival La Musica è di Tutti”, dichiara Vincenzo Deluci, “ancora una volta abbiamo voluto far rete con un’importante realtà della nostra città. Sono certo, che grazie alla collaborazione del Comitato Feste Patronali, questo Festival rappresenterà una grande occasione per la nostra città di avvicinarsi in modo festoso alla delicata tematica sociale della disabilità.” Ass.ne di Promozione Sociale “AccordiAbili” mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. Via S. Margherita s.n.c. C.F. 90040540743 72015 Fasano (BR) www.accordiabili.it “A nome del Comitato– aggiunge il presidente del Comitato Feste Patronali, Peppino Ancona – desidero ringraziare AccordiAbili, per aver scelto di collaborare con noi alla realizzazione degli eventi artistici che animeranno la festa di quest’anno, proponendo uno spettacolo di grande valore. Sono sicuro che domenica sera scriveremo una nuova pagina indelebile per la nostra festa patronale”. “Mi auguro – conclude Deluci - una massiccia partecipazione di pubblico per rendere onore alla bravura degli artisti e dei musicisti che si esibiranno”.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci