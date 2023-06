Milano e Roma dominano il mercato del lavoro nel Maggio 2023, cresce il numero di offerte per ingegneri e nel settore marketing.

Le statistiche di Maggio 2023 di AnnunciLavoro360.com mostrano un panorama lavorativo ancora dominato da Milano e Roma, con un aumento delle offerte per ingegneri e mansioni legate al marketing. Le città del nord, in particolare, continuano a primeggiare nei numeri degli annunci di lavoro pubblicati.



Le 5 migliori province in termini di annunci di lavoro sono Milano, Roma, Bologna, Bergamo e Brescia. Tra tutte, Milano si conferma al primo posto con 32.928 annunci. Le mansioni più richieste a Milano sono marketing, ingegnere, contabile, informatica e banca. Roma segue al secondo posto con 19.395 annunci, registrando però un calo dell'8% rispetto al periodo precedente.



Invece, le 5 peggiori province risultano essere Cagliari, Pescara, Siracusa, Potenza e Vibo Valentia. Nonostante la percentuale di annunci aumenti a Cagliari (+37%) e Pescara (+61%), le mansioni richieste sono prevalentemente legate al settore della ristorazione e del turismo.



Tra le 10 mansioni più richieste a livello nazionale, spiccano la figura dell'ingegnere e del lavoro autista, seguite da ingegnere meccanico, economia e marketing.



Per quanto riguarda le 5 migliori città per numero di annunci, Cinisello Balsamo si posiziona al primo posto con un incremento del 100% rispetto al periodo precedente e 38.419 annunci. Le altre città sono Sesto San Giovanni, Bresso, Cusano Milanino e Bollate, tutte situate nella provincia di Milano. Invece, le 5 peggiori città risultano essere Pieve di Cadore, Corbola, Cremolino, Perarolo di Cadore e Pietranico.



Le 5 migliori aziende per numero di annunci sono Adecco Italia Spa, Randstad Italia Spa, Manpower, ManpowerGroup e CPM Italy. Tra queste, Manpower registra la crescita più significativa. con un aumento del 66% degli annunci.



A livello regionale, le 5 migliori regioni per numero di annunci sono Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Piemonte, mentre le 5 peggiori regioni sono Basilicata, Molise, Trentino-Alto Adige, Sardegna e Umbria.



Per quanto riguarda i tipi di contratto più cercati, il Part Time si conferma al primo posto con una crescita del 28% e 172.325 annunci, seguito da Tempo determinato, Tempo pieno, Consulenza e Tirocinio.



In termini di titoli di studio richiesti, il Diploma di maturità si attesta al primo posto con 72.637 annunci, nonostante un calo del 9% rispetto al periodo precedente. La Laurea registra invece un aumento del 29% con 32.508 annunci, seguita da Master, Scuola dell'obbligo e Dottorato.



Le 5 mansioni con più candidati sono Alimentare, Abbigliamento/Tessile/Moda, Turistico/Alberghiero/Ristorazione, Commercio/Grande Distribuzione e Trasporti/Logistica. Infine, le 5 città con più candidati sono Roma, Palermo, Milano, Genova e Catania.



In conclusione, il mercato del lavoro italiano nel Maggio 2023 mostra ancora una predominanza delle grandi città e delle regioni del nord. Tuttavia, è interessante notare la crescita delle offerte legate al settore ingegneristico e del marketing, che potrebbe indicare un'evoluzione delle esigenze del mercato.

Tutti i dati sono disponibili su annuncilavoro360.com.

