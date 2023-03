Il ruolo dell'Associazione Aido "Per un percorso di un Si"

Un momento formativo interessante e partecipato si è svolto venerdì 10 marzo 2023 presso la sede Aido di Mesagne, nella centralissima piazza IV Novembre. Davanti a un’assemblea di soci, giunti anche da altre realtà Aido della provincia, il vice presidente nazionale Aido, Vito Scarola, e Giuseppe Neglia, presidente regionale Aido Puglia, hanno presentato ai presenti le linee guida della mission dei volontari dell’Associazione che è di diffondere la cultura della donazione degli organi, tessuti e cellule.

Durante il meeting sono state presentate delle slide con i punti nevralgici della mission dell’associazione che è nella donazione degli organi post mortem la sua principale attività informativa. In particolare ha lasciato stupiti i presenti la bassa percentuale di donazioni presenti nel Sud Italia e in particolare in Puglia. Macroscopiche differenze tra le varie aree geografiche dovute non certo alla mancanza di donazioni quanto alla presenza di centri ospedalieri di prelievo. In Italia la richiesta di trapianti, cioè le persone presenti nelle liste di attesa, è di circa 8mila l’anno.iLa disponibilità di organi è all’incirca del 50%. Da qui si comprende come una pregnante cultura del dono è quanto mai importante per salvare vite umane. L’incontro è stato particolarmente partecipato dai presenti, altrettanto il confronto che ne è seguito. Al termine una fetta di torta e un brindisi per siglare l’inizio di un cammino della neo nata associazione Aido di Mesagne.

