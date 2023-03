SOMMELIER EVENTO DOMENICA 5 MARZO VILLA CASTELLI

Celebrare la storia vitivinicola della Puglia, guardando al passato ed al futuro. Storia, tradizione, ma anche ricerca e la volontà di aprirsi ad una nuova sfida saranno gli elementi che domenica 5 marzo caratterizzeranno l’evento “La Vigna di Puglia” che si terrà nella masseria didattica 'Tratturi Reali’ a Villa Castelli. L’obiettivo è realizzare insieme una vera e propria vigna, la Vigna di Puglia, luogo reale di conoscenza ed esperienza del patrimonio ampelografico pugliese. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Italiana Sommelier, delegazione Brindisi, in partnership con la Regione Puglia, l’Associazione Donne del Vino Puglia, il Movimento Turismo del Vino Puglia e IISS AGRARIO Basile Caramia – Gigante Locorotondo

L’evento in vigna ci sarà alle 10:30. Alle 12 poi ci sarà un momento di confronto tra istituzioni e produttori, con il talk direttamente in vigna dal tema: “ L’importanza dei vitigni autoctoni per comunicare la storia e la tipicità dei vini di Puglia. Interverranno: Rocco Caliandro delegato Brindisi Ais ; Giacomo D’Ambruoso Presidente Ais Puglia; Cosimo Mazza amministratore Rotocel; Renata Garofano delegata associazione ‘Donne del Vino di Puglia’; Massimiliano Apollonio presidente ‘Movimento Turismo del Vino’ Puglia; Giuseppe Baldassarre consigliere nazionale Ais Italia e Ignazio Zara Docente di Enologia e responsabile della cantina didattica IISS Basile Caramia – Gigante Locorotondo.

Le conclusioni saranno affidate a Donato Pentassuglia, assessore agricoltura Regione Puglia. “Sarà un evento speciale. Unico in un certo senso, che metterà insieme e sul “campo” alcune eccellenze del settore viti-vinicolo della Puglia. Una giornata che ci permetterà- afferma Rocco Caliandro delegato Ais Brindisi – di scoprire il patrimonio storico dei maggiori vitigni autoctoni pugliesi, e vivere insieme ai produttori anche l’emozione di dar vita realmente ad una vigna: la massima espressione di questo mondo che tanto affascina e tante gratificazioni sta regalando al comparto della nostra regione”.

Con grande spirito solidale saremo felici della presenza dei “Sommelier Astemi”, l’iniziativa di inclusione sociale di AIS Bari dedicata a ragazzi con disabilità.

Hanno già aderito numerosi ambasciatori dei più importanti vitigni autoctoni pugliesi che porteranno con sé le marze da innestare in campo: Cosimo De Corato (Cantine Rivera) con Nero di Troia, Marianna Cardone (Cardone Vini) con Verdeca, Renata Garofano (Garofano Vigneti e Cantine) ed Angelo Maci (Cantine Due Palme) con Negroamaro, Alessandro Candido (Cantina Candido) con Aleatico, Prof. Vito Nicola Savino (CRSFA Basile Caramia) con Minutolo, Luigi Rubino (Tenute Rubino) con Susumaniello, Fulvio Filo Schiavoni (Produttori Vini Manduria) con Primitivo Manduria, Filippo Cassano (Polvanera) con Primitivo Gioia, Massimiliano Apollonio (Casa Vinicola Apollonio) con Bianco d’Alessano, Carmine Dipietrangelo (Tenuta Lu Spada) ed Antonio Bello col figlio Davide (Taurino Cosimo Vigneti&Cantine) con Malvasia Nera, Francesco Prudentino con Ottavianello.

Dopo il talk alle 13 è previsto un Contry Brunch. Banchi di assaggio per degustare i vini da vitigno autoctono in abbinamento alle eccellenze dell’enogastronomia tipica del territorio: Salumi e Formaggi ;“Faj e Fogghij” – Purè di fave e cicoria della Masseria Didattica Tratturi Reali:“Mezzo pacchero con melanzane, datterino giallo e tarallo sbriciolato” Imo & Stefania Catering; Salsiccia o Bombette alla brace Macelleria Alò dal 1950.

