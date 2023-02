Sicurezza del personale. Chiesto ampliamento organico

NSC Puglia, Magno: «Sicurezza del personale. Chiesto ampliamento organici, corsi di GSE al personale neo giunto alle Radiomobili».

Si mette in luce questa volta una delle criticità che sovente incombe sugli uomini e donne delle nostre radiomobili. «La criticità riscontrata e lamentata da diversi Reparti, - spiega il Segretario Generale Puglia Nicola Magno - riguarda l’oggettiva difficoltà di quei Comandanti che, nell’approntare gli equipaggi in turno, devono fare i conti con quei militari che, ad oggi, non hanno conseguito la necessaria “abilitazione alla guida veloce”, influenzando negativamente il coordinamento del Reparto, l’efficienza e la sicurezza del Carabiniere.» Difatti molti militari che, a seguito di concorsi interni e/o a titoli, sono transitati al ruolo sovrintendenti, per la regola dello “scavalco” son stati destinati presso i Nuclei – Sezioni – Aliquote Radiomobili, pur non avendo frequentato il corso per il conseguimento dell’abilitazione alla guida veloce, con contestuale corso di guida sicura d’emergenza GSE. « I predetti corsi si ritengono “indispensabili” – afferma Nicola Magno – per l’operatività di quei militari effettivi in tali Reparti che, a causa della mancanza di personale, nella maggior parte dei casi “dovrebbero” essere comandati di servizio quale conduttore di autoradio, non solo, i Comandanti si vedono costretti a sfoderare le loro migliori abilità, cercando di approntare l’equipaggio con entrambi i militari sottufficiali di cui almeno uno abilitato alla guida veloce, interpellando tal volta militare dalle già oberate Stazioni. » Altra nota dolente che con una nota, si è voluto portare all’attenzione del Comando Generale e del Comando Legione Puglia, è il non aggiornamento che ci si aspettava sugli organici di quelle Aliquote elevate a Sezioni. «Eh sì! – aggiunge Nicola Magno – le neo Sezioni, necessitino di ulteriore personale a garanzia del principio della “prossimità”, nonché per consentire una regolarità dell’andamento anche burocratico del Reparto e permettere al personale di poter usufruire di regolari e giusti periodi di riposo. Per tanto - conclude Nicola Magno – è assolutamente necessario riprendere al più presto i corsi di GSE, per tutti i sovrintendenti effettivi alle radiomobili, e per quanto attiene la questione Comando di detti reparti, si spera quanto prima di poter capire se ci sono possibilità di aumentare la pianta organica assicurando una linea di comando concreta e continua.»