Vincitorio (Stop 5G) : Comune Brindisi chiarisca se vuole assumere vigili o atleti

Si chiarisca se i 15 vigili che il Comune di Brindisi vuole assumere mediante prove concorsuali saranno destinati alla gestione del traffico veicolare sulle strade cittadine oppure verranno utilizzati per i campionati nazionali di atletica. L’ironico quesito è posto da Giancarlo Vincitorio, referente regionale per la Puglia di Alleanza italiana Stop 5G, dopo la lettura del bando di concorso utilizzato dal Comune di Brindisi per queste assunzioni di personale.

In quel bando c’è scritto che le prove di esame consistono anche in una prova attitudinale che è composta da due prove di efficienza fisica e che queste consistono in una prova di corsa di velocità e un’altra di resistenza. Per superare la prova di velocità il candidato deve correre su 80 metri di pista in un tempo massimo di 16 secondi per gli uomini e 18 secondi per le donne. La corsa di resistenza, invece, consiste nel correre 800 metri in un tempo massimo di 5 minuti e 10 secondi per le donne mentre gli uomini dovranno risultare almeno 10 secondi più rapidi delle colleghe. Inoltre stabilito che le due prove atletiche saranno svolte “con qualunque condizione atmosferica” alla presenza e “con l’ausilio di cronometristi qualificati”.

Vincitorio si diverte ad evidenziare che il record mondiale di 100 metri è di 9 secondi e 58 centesimi. “Insomma – domanda Vincitorio - il Comune di Brindisi vuole dei bravi vigili urbani o degli eccellenti atleti velocisti? Mi pare che questo bando di concorso contenga ingiusti ed eccessivi elementi di valutazione in riferimento al lavoro da svolgere. Invito sindaco e assessore competenti ad intervenire necessariamente con rapide modifiche serie.”

