La Mesagnese Manuela Taurisano presenta il suo progetto di dottorato industriale "RES.T.O. Salentino" con Unisalento

Nel contesto di grande sviluppo che la Puglia sta vivendo a livello europeo, essere parte attiva di questo cambiamento può dare una carica incredibile a fare sempre di più e sempre meglio.

È ciò che si sta impegnando di fare ClinOpsHub Srl, organizzazione di ricerca a contratto con sede a Mesagne (BR) che gestisce sperimentazioni cliniche di farmaci e dispositivi medici, che offre servizi di qualità e formazione in ricerca clinica.

È il secondo anno consecutivo che ClinOpsHub, nella persona del suo Fondatore e Direttore Scientifico Stefano Lagravinese, dà la possibilità a giovani ragazzi di realizzare dei dottorati industriali volti a costituire delle reti di connessione tra impresa e università, mettere in pratica idee innovative e far parlare di ricerca clinica in ambito universitario in Salento.

A questo proposito, il 16 dicembre il Magnifico Rettore dell’Università del Salento, il prof. Fabio Pollice, ha indetto presso il Rettorato una giornata all’insegna dei progetti innovativi di Unisalento dell’anno 2022-2023 finanziati dalle aziende del territorio, e con lungimiranza ha ribadito l’importanza e l’utilità delle collaborazioni ai fini di una crescita esponenziale della Puglia a livello europeo e mondiale.

In questa occasione la dott.ssa Manuela Taurisano, giovane mesagnese laureata in Farmacia all’Università di Ferrara, ha presentato il proprio progetto di dottorato industriale “RES.T.O Salentino”, Registro Patologie Croniche Salentino, nato dall’idea di mappare e caratterizzare in un apposito Registro i pazienti pediatrici pugliesi affetti da un gruppo specifico di patologie reumatologiche, con il supporto indispensabile della dott.ssa Adele Civino, Direttrice del reparto di Reumatologia e Immunologia pediatrica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

L’idea ha destato molto interesse perché prevede l’introduzione di un importante strumento di valutazione clinica, diagnostica ed epidemiologica di malattie reumatologiche molto diffuse tra i bambini pugliesi.

Il progetto è sfidante e, dopo una prima fase pilota regionale, mira a espandersi a livello nazionale grazie al supporto di società scientifiche rilevanti nel settore.

L’opportunità che ClinOpsHub offre è di fare la differenza nel mondo della ricerca, trasformando idee interessanti in soluzioni innovative per incentivare la ricerca clinica pugliese, creare un network solido tra Università, Impresa, Ospedale e Pazienti, fornendo la possibilità di un reale supporto clinico territoriale.

Tra pochi mesi ClinOpsHub srl finanzierà una nuova borsa di dottorato industriale, all’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. è possibile inviare le proprie candidature e saperne di più.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci