Lotto, in Puglia vinti oltre 21mila euro. Puglia fortunata nell'ultimo concorso del Lotto: come riporta Agipronews, a Margherita di Savoia, in provincia di Barletta-Andria-Trani, sono stati vinti 21.250 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 992 milioni da inizio anno.

---------------

Per restare aggiornato con le ultime news del Gazzettino di Brindisi seguici e metti “Mi piace” sulla nostra pagina Facebook. Puoi guardare i video pubblicati sul nostro canale YouTube.

Per scriverci e interagire con la redazione contattaci