La musica di AbilBand per “Soffio di Vento”. Si terrà sabato 24 settembre, ore 20,30, a Savelletri nell’area antistante il ristorante “mò mò”, il concerto di Leo & Raff dell’AbilBand nell’ambito dell’iniziativa di rete “Soffio di Vento”, patrocinata dal comune di Fasano e organizzata da AccordiAbili e Lega Navale di Ostuni con PH8 e Spazi Aperti per diffondere messaggi di legalità attraverso attività legate al mare, alla vela e alla musica. AbilBand è un gruppo musicale composto prevalentemente da musicisti con disabilità, nato grazie ad un progetto di rete con capofila AccordiAbili, finanziato dal bando regionale Puglia Capitale Sociale 2.0.

Per l’occasione, AbilBand sarà composta da Leonardo Laguardia, piano e clarinetto, e Raffaele Convertino, armonica a bocca, che interpreteranno celebri brani e colonne sonore. La prima parte di “Soffio di Vento” si è tenuta lo scorso 4 agosto e ha previsto una partecipatissima veleggiata con partenza dal porto di Villanova e arrivo in quello di Savelletri, dove si è anche svolto un “Open day SUP” per dare anche a persone con disabilità, la possibilità di provare l’emozione del SUP (acronimo di stand up paddle), una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola (simile a quella del surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell’atleta), utilizzando una pagaia apposita per la propulsione.

