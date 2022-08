Lotto, in Puglia vincite per circa 68.500 euro

Il Lotto premia la Puglia: in provincia di Bari, come riporta Agipronews, sono arrivate due vincite per un totale di 38.500 euro. Un fortunato giocatore di Turi ha vinto 26.250 euro mentre uno di Monopoli ha conquistato 12.500 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,1 milioni di euro, per un totale di 676 milioni da inizio anno. Nel concorso del 23 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 29.329,23 euro. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di piazza Umberto I 47 a Noicattaro, in provincia di Bari. Il Jackpot, intanto, continua a salire toccando quota 259,6 milioni di euro - record nella storia del gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Puglia l’ultimo "6" è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014, a Bari.

