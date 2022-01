Vaccinazioni pediatriche, da domani l’hub per i bambini dai 5 agli 11 anni sarà a Conforama

Da domani lunedì 3 gennaio le vaccinazioni per bambini dai 5 agli 11 anni si svolgeranno a Conforama. L’hub pediatrico sarà allestito nell’area del centro commerciale con percorsi separati dedicati ai bambini.

In questa settimana l’hub pediatrico sarà aperto domani dalle 9 alle 13, martedì 4 gennaio dalle 15 alle 19, mercoledì 5 e giovedì 6 dalle 9 alle 13, venerdì 7 dalle 15 alle 19, sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle 9 alle 13.

L’accesso è libero, ma è necessario presentarsi previa compilazione della modulistica, da portare al momento della vaccinazione, scaricabile al link undefined

Dalle ore 14 del 3 gennaio sarà possibile anche prenotare tramite i diversi canali: sportelli Cup Asl, farmacie, call center 800888388 o 080 9181603 da cellulare, portale della Salute dal menù «Servizi online» o il sito regionale «La Puglia ti vaccina».

I bambini devono essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre la delega con documento di identità del genitore assente.

Le sedute si aggiungono alla programmazione settimanale rivolta alla popolazione per la somministrazione del vaccino anti Covid.

«I bambini già vaccinati nell’hub della scuola Pascoli e che hanno ricevuto la prenotazione per la seconda dose potranno recarsi direttamente all’hub di Conforama nel giorno e all’ora indicata e con la prenotazione cartacea. Per loro, infatti, non è necessario fare prenotazione online - precisa l’assessore alla Pubblica Istruzione Donatella Martucci -. Ringrazio i medici, tutto lo staff della Asl, il personale scolastico e il dirigente scolastico per la disponibilità. Il lavoro di squadra fatto finora ha consentito a Fasano di essere tra i Comuni della Puglia con il numero più alto di vaccinazioni pediatriche. Invitiamo ancora una volta i genitori a scegliere la strada della vaccinazione, l’unica via possibile per liberarci dal Covid».

Intanto stamattina, nell’ultimo giorno di vaccinazioni all’hub pediatrico della scuola Pascoli, caramelle per tutti grazie all’associazione Le orme di Askan. Una simpatica befana ha “premiato” con dolci e cioccolate i bambini che si sono sottoposti alla vaccinazione: «Ringrazio i volontari dell’associazione - dice il sindaco Francesco Zaccaria che ha visitato il centro in mattinata - e faccio proprio il motto chela befana ha donato ai bimbi insieme alle caramelle: riprendiamoci il gusto del futuro. Riprendiamocelo con il vaccino e la fiducia nella scienza».

