Mesagne. L’ASD Acqua2O vince il bando Cambio Rotta

È ufficiale e finalmente possiamo lasciare l'entusiasmo a briglie sciolte!

L’ASD Acqua2O è felicissima di annunciarvi che gli esaminatori del Bando Cambio Rotta, promosso dall’Impresa Sociale “Con I Bambini” nell’ambito del Fondo per il CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, hanno selezionato il Progetto L.In.F.A. (Lavoro, Inclusione, Formazione in Agricoltura per minori autori di reato), di cui Acqua2o è Capofila, come vincitore del bando ed ora verrà finanziato!

È un progetto del quale andiamo davvero orgogliosi e che ci vedrà lavorare insieme con realtà eccellenti del nostro territorio nella costruzione di un sistema di (re)inclusione di minori autori di reato attraverso percorsi nel contesto zooagricolo. Nello specifico avvieremo due tipi di percorsi: uno basato sulla relazione minore-cavallo, l’altro sulla creazione di un apiario sociale. Entrambi modelli di formazione informale sul campo a cui si affiancheranno momenti di formazione tradizionale per rilasciare ai ragazzi qualifiche professionali riconosciute e spendibili.

Il percorso porterà infine i più meritori a costituire una impresa sociale e continuare negli anni successivi a formare i loro coetanei in modalità peer-to-peer.

Il progetto durerà per 3 anni e raggiungerà 500 minori, di cui 60 segnalati dagli USSM o dai servizi sociali.

Sarà un percorso ricco e stimolante per il quale non possiamo che ringraziare CON I BAMBINI e tutti i partner che hanno costruito il progetto con noi:

1. A.S.D. Street Sport Association Salento Fun Club

2. Ce.F.A.S.-Centro di Formazione ed Alta Specializzazione

3. Centro Prima Accoglienza -Centro Diurno Polifunzionale LECCE –Ministero della Giustizia

4. Comitato territoriale Arci Brindisi

5. Comune di Brindisi

6. Comune di Lecce

7. Consiglio Regionale della Puglia –Garante dei diritti dei Minori

8. PHOENIX -SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

9. Rinascita Società Cooperativa Sociale

10. Ufficio Servizio Sociale Minorenni – Lecce

11. Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Politiche

12. Scuola Secondaria di Primo Grado Materdona - Moro Mesagne

13. LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO LINGUISTICO "ETTORE PALUMBO“

14. ITES A. OLIVETTI

15. Istituto Tecnico Grazia Deledda

16. I.P.S.S.S."F.L.MORVILLO FALCONE“

17. I.I.S."A. De Pace“.

