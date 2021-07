Torre rossa Brindisi, Amati: “Arpa attesa ripristino livello acque sotterranee ma Comune ancora non convoca Snam”

“L’Arpa Puglia ha attestato che il livello di falda in località Torre rossa ha ripristinato le condizioni antecedenti ai lavori di realizzazione della pipeline di interconnessione alla rete Snam del gasdotto Tap. Serve altro al Comune per convocare Snam e accettare le opere di urbanizzazione offerte?”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati, commentando i lavori della Commissione ambiente svoltasi oggi sull’argomento.

“I lavori Snam sono finiti da un pezzo; l’impegno formale di realizzare le opere di urbanizzazione nel quartiere Torre rossa è stato recapitato; l’Arpa ha verificato il ripristino del livello di falda alle condizioni precedenti alla realizzazione dei lavori, attestandosi a livello addirittura superiore. Cosa aspetta allora il Comune di Brindisi per convocare Snam e mettere a punto il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione?

Spero che nel giro di qualche giorno si muova qualcosa, perché le condizioni di vita dei cittadini di quel quartiere sono al limite della civiltà, con gravissime carenze nelle misure di igiene e tutela ambientale”.

