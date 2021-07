International Inner Wheel Brindisi: Silvana Maiorano nuovo presidente e nomina di tre soci onorari. L’International Inner Wheel Distretto 210 C.A.R.F. Italia - Club Inner Wheel di Brindisi C.A.R.F. in occasione della cerimonia per il passaggio di consegna alla Presidente 2021-2022 Silvana Maiorano, svolto alla presenza del Sindaco di Brindisi, ing. Riccardo Rossi, ha proceduto all’ingresso di dieci nuove socie, ciascuna nella propria specificità, capaci di apportare nuovi spunti e contributi operativi, pur nello spirito comune dei valori riconosciuti e riconoscibili dell’Inner Wheel.

Ha arricchito la cerimonia la nomina di tre importanti Soci Onorari che con la loro presenza hanno testimoniato l’entusiasmo nell’accettare e condividere l’incarico per la nuova missione ricevuta: il Prefetto di Brindisi, Dott.ssa Carolina Bellantoni: “perché con i suoi comportamenti incarna le finalità dell’International Inner Wheel del servire a tutela delle fasce sociali deboli”, il Direttore del Polo BiblioMuseale di Brindisi, Arch. Emilia Mannozzi: “perché con i suoi comportamenti incarna le finalità dell’International Inner Wheel del mettersi a disposizione di progetti importanti sul territorio”, il Presidente Regione Puglia, Michele Emiliano: “perché con i suoi comportamenti incarna le finalità dell’International Inner Wheel di servizio a favore dell’individuo e di comprensione internazionale”. Quest’ultimo, piacevolmente emozionato in collegamento video, ha espresso la sua assoluta disponibilità a collaborare con il Club di Brindisi per progetti e iniziative su Brindisi.

