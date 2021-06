Manifestazione SAP a Roma, Pagliaro: “solidarietà alle forze di polizia e gratitudine per il loro lavoro”

Domani si terrà a Roma una manifestazione con volantinaggio organizzata dal Sindacato Autonomo di Polizia SAP, per chiedere garanzie funzionali nello svolgimento del proprio lavoro. L’appuntamento è fissato dalle 10 alle 13, in via Giolitti, alla Stazione Termini della capitale, luogo della nota vicenda del poliziotto che ha dovuto usare l’arma di ordinanza per fermare, ferendolo, un immigrato senegalese clandestino che minacciava i passanti con un coltello.

Al proposito interviene con una nota il consigliere regionale Paolo Pagliaro, capogruppo La Puglia Domani.

“Ogni giorno siamo costretti ad assistere a scene di ordinaria follia, in cui le forze di polizia sono vittime di violenza e rischiano di ritrovarsi nei guai e di subire un procedimento penale, se osano difendersi, per adempiere anche e soprattutto al proprio dovere.

Voglio esprimere tutta la mia solidarietà a questi lavoratori in divisa, che rischiano la vita per tutelare l’ordine e la giustizia nei nostri centri e sulle nostre strade. C’è un evidente problema normativo, bisogna pensare a nuove leggi e all’applicazione corretta di quelle che ci sono.

Dovremmo indignarci tutti di fronte a quello che purtroppo accade, molte volte nell’indifferenza totale. Nel 2020 sono stati 2.687 gli episodi registrati dall’Osservatorio “Sbirri Pikkiati”, che registra le aggressioni fisiche che hanno provocato lesioni refertate alle forze di polizia. Vengono considerate quelle avvenute solo durante i controlli in strada, non sono incluse quelle avvenute nella gestione dell’ordine pubblico. Nel 40% dei casi i protagonisti delle aggressioni sono stranieri, circa 1.085. Riporto questi numeri perché fotografano una realtà preoccupante, sono cifre che dovrebbero far capire la gravità di quello che accade intorno a noi. Ogni tre ore e mezza in Italia, un carabiniere o un poliziotto deve ricorrere alle cure del pronto soccorso. Numeri allarmanti che meritano una riflessione severa e giusta, che punti alla tutela dei lavoratori in divisa.

Per questi motivi invito tutti i miei amici che sono sul posto a partecipare alla manifestazione organizzata dal SAP alla Stazione Termini di Roma. Bisogna dare un segnale forte, di vicinanza, a tutti questi lavoratori che non possono subire oltre al danno la beffa. Una manifestazione reale oltre che simbolica, per chiedere il rispetto dei diritti delle forze dell’ordine e per dare sostegno al poliziotto indagato per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi, soltanto per aver neutralizzato ferendolo l’immigrato senegalese clandestino che minacciava i passanti con un coltello. A quel poliziotto bisognerebbe dare una medaglia, anziché indagarlo.

È giunta l’ora, così come chiedono le forze di polizia, di dire basta alla tutela solo di chi delinque, basta alla farsa dell’atto dovuto e basta al lasciare da soli questi lavoratori, che si ritrovano anche a pagare le spese legali di tasca propria. È veramente incredibile.

Abbiamo la necessità di mettere nella migliore delle condizioni possibili le forze dell’ordine, dotandole di strumenti e risorse adeguate, dalle bodycam ai taser, ai giubbotti antitaglio, alla tutela legale. Basta approssimazione. Massima solidarietà alle forze di polizia e colgo l’occasione per esprimere immensa gratitudine per quello che fanno. Noi vogliamo che la Giustizia sia giusta, prima di ogni cosa, per chi rischia la vita per attuarla”.

