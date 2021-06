Biodinamica, Amati: “Anche Commissione agricoltura boccia la pratica magica”

“Dopo la Commissione sanità anche la Commissione agricoltura ha bocciato all’unanimità la pratica agricola della biodinamica, perché si tratta di un metodo magico, esoterico e privo di prova scientifica. È una grande soddisfazione sedere in un’assemblea legislativa accordata con la ragione”.

Lo comunica il Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Può mai essere reputato conforme a scienza un metodo di coltivazione che suggerisce di aggiungere ai pesticidi naturali e non di sintesi, l’uccisione di vacche e cervi per riempire, rispettivamente, le corna di liquami e le vesciche con fiori di achillea per poi sotterrarli sino al giorno di Pasqua?

Ovviamente no, e ciò è stato affermato su mia proposta dalla Commissione Sanità lunedì scorso e dalla Commissione Agricoltura oggi, nell’ambito di un parere per le azioni comunitarie ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Sostenere la pratica biodinamica rappresenta un torto alla prova scientifica, come detto, e alle altre pratiche agricole, a cominciare da quella biologica.

Con la doppia decisione, dunque, il Consiglio regionale della Puglia si pone tra le assemblee regionali più accordate con la prova scientifica”.

---------------

