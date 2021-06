Daniele Magri' è il nuovo direttore generale del Salento fun park

Il Salento Fun Park riparte con un nuovo direttore generale per i prossimi mesi e siamo lieti di annunciarvi che sarà Daniele Wana Magrì a ricoprire quest'incarico.

Daniele ha 32 anni e si affaccia all’hip hop intorno al 2006 grazie al "fratello" Gabriele Omed Quaranta cominciando ad allenarsi sotto i portici della scuola Maya Materdona e all'associazione "L'allegra compagnia" con Arturo La Palma. Iniziano a girare tutti i contest d'Italia (fluido jam, hip hop connection, battle of the year e molti altri) con la crew Soggetti a rischio. Nel 2010 Daniele collabora sempre con Gabriele Omed Quaranta alla nascita della Scuola di danza “Danza in disordine” e fondano una nuova crew, i Type comics, con cui iniziano a esibirsi prima in tutta Italia e poi in molti contest europei.

Nel 2014 Daniele ha bisogno di una sedia a rotelle a causa di un problema alla schiena.

Ma neanche questo riesce a fermare la sua vitalità.

Continua a ballare esibendosi in vari spettacoli e nel 2018 ha l'onore di far parte della giuria all’ 'Hip hop connection" a Pesaro, uno dei contest più famosi d'italia che richiama Bboy da tutta europa.

In contemporanea inizia la sua avventura nel basket in carrozzina.

Inizia a giocare a Lecce ma il suo talento riceve l'attenzione di molti osservatori e si trasferisce a Reggio Calabria per disputare il campionato di serie B.

Dopo il lockdown arriva la grande occasione.

La Dinamo Sassari, squadra che milita nel campionato di Seria A e partecipa alle coppe Europee di basket in carrozzina, vuole Daniele in squadra. Daniele accetta e nel 2020 si trasferisce in Sardegna dove disputa una grande stagione tanto da venire riconfermato anche per quella successiva.