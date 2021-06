Approvato nel Consiglio comunale di Mesagne il regolamento per l’istituzione del “Garante dei diritti della persona disabile”, uno degli obiettivi previsti all’interno delle linee programmatiche presentate dal sindaco Matarrelli l’8 agosto 2019, insieme ad un altro importante obiettivo, già raggiunto, come l’attivazione del Peba. Un fuori programma si è registrato durante la presentazione di quest’ordine del giorno da parte del consulente politico alla disabilità, Antonio Calabrese. I tre consiglieri del Partito democratico si sono alzati e sono usciti dal luogo in cui erano collegati non partecipando alla discussione. Sono rientrati solo al momento del voto approvando l’ordine del giorno presentato da Calabrese. In pratica il Pd, dal momento della nomina dei consulenti politici del sindaco da parte dell’attuale amministrazione, non ha mai riconosciuto tale figura istituzionale e ha sempre censurato i suoi interventi nei Consigli. Tuttavia, al di là di questa disquisizione puramente politica, l’ordine del giorno sul “Garante dei diritti della persona disabile” è stato approvato all’unanimità.

Con l’istituzione di questa figura la città farà, decisamente, un ulteriore passo in avanti, nella direzione della maggior tutela delle disabilità e dell’inclusione. Il Garante della persona disabile, figura terza, il cui incarico sarà a carattere onorario, che dovrà operare in piena autonomia politica ed amministrativa, è stata istituita in molte realtà comunali della nostra penisola; in Puglia, oltre all’ufficio del Garante regionale, attualmente vacante, è presente soprattutto in diversi Comuni della provincia di Lecce, mentre in provincia di Brindisi, al momento, è stato istituito solo nel Comune di Francavilla Fontana. “Il garante sarà una figura che potrà promuovere forme di collaborazione fra istituzioni, consulte cittadine ed associazioni al fine di favorire progetti di inclusione ed integrazione sociale a favore delle persone con disabilità”, ha spiegato il consulente Antonio Calabrese -. Potrà, inoltre, farsi promotore di iniziative tese ad istituire tavoli tecnici con altre garanti della provincia o di altre città pugliesi, oltre che con l’ufficio del Garante regionale, al fine di costruire una rete virtuosa che possa meglio interagire con gli organi istituzionali regionali e nazionali ciò che riguarda le problematiche relative alle persone con disabilità”.

