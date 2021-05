Vizzino assicura i sindaci sulla funzionalità dell'ospedale

VIZZINO – INCONTRO CON I SINDACI DEL TARANTINO: “FORNITE ASSICURAZIONI PER L’OSPEDALE DI MANDURIA”.

In qualità di Presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia e su invito dell’amico ex consigliere regionale Giuseppe Turco, in data odierna ho partecipato ad un incontro con i sindaci dell’area orientale della provincia di Taranto, finalizzato a ricevere notizie in relazione al futuro dell’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria.

Erano presenti il dott. Michele Schifone (sindaco di Torricella), il dott. Alfredo Longo (sindaco di Maruggio), il dott. Gregorio Pecoraro (sindaco di Manduria), il dott. Giuseppe Fischetti (sindaco di Fragragnano) e la dott.ssa Antonietta D’Oria (sindaco di Lizzano). Era assente il sindaco di Sava, dott. Dario Iaia, per il concomitante consiglio comunale sul bilancio.

Ho avuto modo di riferire le assicurazioni recepite dal direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia Vito Montanaro e dal direttore generale dell’Asl di Taranto Stefano Rossi. Il “Giannuzzi”, terminata la fase più calda dell’emergenza sanitaria, cesserà di essere un ospedale-covid e tornerà ai livelli di efficienza che ben conoscono i cittadini di quest’area del Tarantino. A ciò si aggiungeranno approfondite valutazioni in relazione alla possibilità di ulteriori forme di potenziamento dell’offerta sanitaria pubblica.

Con i sindaci, comunque, abbiamo concordato una linea costante di dialogo, proprio allo scopo di verificare la tempistica degli interventi.