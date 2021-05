CAMPAGNA VACCINALE COVID 19: CONTINUA LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’

L’assessore alla Sanità, Pier Luigi Lopalco e il direttore del Dipartimento Politiche della Salute, Vito Montanaro, hanno indirizzato alle Asl una circolare con le indicazioni operative per la programmazione delle attività e il rispetto delle priorità nell’ambito della campagna vaccinale contro il Covid 19, dopo una valutazione congiunta con la Cabina di Regia Covid Vac e con la Protezione civile regionale

1) prosecuzione campagna vaccinale delle persone di età compresa tra i 79 e i 70 anni di età

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare:

a) il catch‐up dei soggetti di età compresa tra i 79 e i 70 anni che non hanno ancora aderito alla campagna, per incrementare il risultato di copertura fin qui raggiunto (67% per 1 dose al 30.04.2021, su base regionale), utilizzando per la prima dose la disponibilità di vaccino a vettore virale, secondo le raccomandazioni fin qui adottate;

b) il completamento dei cicli vaccinali per tutti i soggetti che hanno ricevuto una dose in questa fascia di età. Ilraggiungimento dell’obiettivo di copertura ≥85% per la prima dose di vaccino in questo target è fissato al 15.05.2021.

Tra le iniziative volte ad agevolare il recupero dei soggetti non ancora vaccinati, sarà predisposto – a breve – un apposito form on‐line sul sito undefined per raccogliere le ulteriori adesioni alla vaccinazione.

Gli elenchi così prodotti saranno resi disponibili ai NOA‐CovidVacc ASL per organizzare la chiamata attiva di queste persone al fine, anche, del raggiungimento dei target giornalieri fissati.

2) Prosecuzione della campagna vaccinale delle persone di età compresa tra i 69 e i 60 anni

I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare l’offerta attiva della prima dose di vaccino a vettore virale, per tutti i soggetti di età compresa tra i 69 e i 60 anni. Il raggiungimento dell’obiettivo di copertura ≥75% per la prima dose di vaccino in questo target è fissato al 31.05.2021.

Tra le iniziative volte ad agevolare il recupero dei soggetti di questa categoria non ancora vaccinati, sarà predisposto – a breve – un apposito form on‐line sul sito undefined per raccogliere le ulteriori adesioni alla vaccinazione.

elenchi così prodotti saranno resi disponibili ai NOA‐CovidVacc ASL per organizzare la chiamata attiva di queste persone al fine, anche, del raggiungimento dei target giornalieri fissati.

3) Completamento vaccinazione Operatori scolastici/universitari e Forze dell’Ordine

Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali devono assicurare: a) il completamento dei cicli vaccinali nel personale docente e non docente, scolastico e universitaria; b) il completamento dei cicli vaccinali nel personale appartenente alle Forze dell’Ordine e del soccorso pubblico. La programmazione della vaccinazione di queste categorie dovrà avvenire fino alla concorrenza del target giornaliero assegnato, come da comunicazioni della Sezione Protezione Civile di Puglia, nonché in ragione dell’effettiva disponibilità del vaccino Vaxzevria o del vaccino mRNA somministrato per i soggetti in condizione di vulnerabilità. Le modalità organizzative dovranno essere concordate da ciascuna ASL con gli Uffici Scolastici Provinciali e con i Comandi provinciali delle Forze dell’Ordine e con le rappresentanze del soccorso pubblico.

4) Indicazioni generali per la somministrazione delle seconde dosi

Al fine di consentire una pianificazione dettagliata su base territoriale e regionale e di monitorare l’andamento delle disponibilità di dosi di vaccino, si comunica che la seconda dose deve essere programmata:

a) il 21 giorno dalla somministrazione della prima dose del vaccino Comirnaty (Pfizer);

b) il 28 giorno dalla somministrazione della prima dose del vaccino Moderna;

c) tra l’ottava e la dodicesima settimana dalla somministrazione della prima dose del vaccino Vaxzevria (AstraZeneca).

I NOA CovidVacc aziendali devono, pertanto, verificare la programmazione eventualmente già predisposta affinché sia conformata a quanto innanzi indicato in coerenza con il target giornaliero assegnato.

5) Indicazioni generali per la somministrazione e destinazione delle tipologie di vaccino

I vaccini a vettore virale restano il prodotto raccomandato per la vaccinazione della popolazione tra 60 e 79 anni, inclusi i caregiver e i conviventi delle persone in condizioni di “estrema vulnerabilità” e/o di “disabilità grave”.

Per le persone “estremamente vulnerabili” e i “disabili gravi” di ogni età permane l’indicazione all’uso preferenziale del vaccino a mRNA.

---------------

