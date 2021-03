IL 24 MARZO SI CELEBRA, ANCHE IN PUGLIA, IL GELATO DAY

Il 24 marzo si festeggia il Gelato Day! Unica giornata cui il Parlamento Europeo abbia mai dedicato a un alimento, la Giornata Europea del Gelato Artigianale, nata per promuovere l'arte gelatiera e giunta quest'anno alla sua nona edizione, saluta la Primavera inaugurando ufficialmente la stagione 2021 del gelato artigianale. E se in Italia, come in molti altri Paesi d'Europa, non sarà possibile recarsi fisicamente in gelateria, ci si potrà comunque concedere direttamente da casa il piacere di un cono o di una coppetta e celebrare questa golosa ricorrenza che vuole valorizzare e sostenere una delle eccellenze gastronomiche più amate nel mondo, nonché la maestria e il sapere degli artigiani del gelato.

Come spiega infatti il Presidente di Artglace Marco Miquel Sirvent: «Dal 2013 ogni 24 marzo si celebra il Gelato Artigianale nell'unica Giornata Europea dedicata a un prodotto di origine alimentare. Questo riconoscimento è stato ottenuto grazie all'impegno e alla passione dei gelatieri di Artglace, e, mossi da questa stessa passione, nonostante le difficoltà di molte gelaterie ad aprire per il 24 marzo, abbiamo aguzzato la nostra creatività per trovare il modo di festeggiare insieme. Numerose sono state le singole iniziative intraprese in questi otto anni per valorizzare il Gelato Artigianale, spesso con grandi risvolti benefici. Nel 2021, in occasione della sua nona celebrazione, il Gelato Day si fa virtuale per consentire a tutti, gelatieri e amanti del gelato, di festeggiare insieme: distanti ma uniti».





DELIVERY. Dopo uno 2020 di lockdown che ha purtroppo colto impreparati molti gelatieri (e non solo), l'intera filiera si è reinventata e ha trovato nuove strade per arrivare a casa degli italiani. Proprio il delivery sarà il protagonista del nuovo appuntamento con il Gelato Day grazie a Deliveroo, la piattaforma leader dell'online food delivery. Negli ultimi mesi abbiamo assistito a una vera e propria impennata del delivery nel nostro Paese, dettata dalle misure straordinarie prese dal Governo per contenere l'emergenza sanitaria. Dall'ultimo report dell'Osservatorio "Gelato-Delivery", nato dalla collaborazione tra Deliveroo e Sistema Gelato – leader nella consulenza strategica alla filiera del gelato –, nel 2020 c'è stata una crescita del 113% rispetto al 2019, non soltanto nei mesi più caldi, ma anche fuori stagione: il boom di ordini si è riscontrato infatti tra settembre e novembre 2020. Un dato che non sorprende, se si considera che moltissime gelaterie si sono affidate al servizio di delivery, con una crescita del +60% rispetto allo scorso anno.

«Il gelato è stata la rivelazione dell'ultimo anno per Deliveroo - ha raccontato Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia. È stato il cibo i cui ordini sono aumentati di più nel corso del primo lockdown. A dimostrazione di come il nostro servizio sia stato non solo essenziale per ristoranti e clienti, ma anche capace di regalare momenti di normalità e dolcezza in una fase difficile. Vogliamo continuare a sostenere la filiera del gelato artigianale, attraverso un servizio che rappresenta un canale di fatturato parallelo e incrementale e che, in occasione della pandemia, è stato una vera e propria ancora di salvezza».





MANTECADO. Ma cosa ordinare grazie alla consegna a domicilio? Tutti potranno finalmente assaggiare la novità di quest'anno, il "Mantecado" – il Gusto dell'Anno scelto dalla Spagna: una crema antica alla vaniglia, variegata con salsa d'arance e decorata con scaglie di cioccolato fondente – proposto nella sua ricetta originale o nelle creative varianti dei mastri gelatieri in tutta Italia che aderiscono al Gelato Day.

Qualche esempio? Dalla provincia di Salerno, nel comune di Ascea, Silvia Chirico della Tenuta Chirico preparerà il Mantecado utilizzando il latte di bufala, ottenuto proprio dalle bufale di razza mediterranea dei propri allevamenti. Non soltanto coni e coppette per Domenico Belmonte della Gelateria Artigianale L'Ancora di Santa Maria di Castellabate, che proporrà anche la torta semifreddo al Mantecado e delle praline di gelato Mantecado coperte di cioccolato fondente. Un'altra variante è quella ideata da Candida Pelizzoli dell'associazione Maestri della Gelateria Italiana che, al gelato Mantecado nella sua ricetta originale, affiancherà anche una versione calda.

A Milano, da Gusto17, tra le gelaterie partner di Deliveroo e che più ha lavorato grazie al delivery, le interpretazioni sono nelle mani degli stessi clienti, che periodicamente hanno la possibilità di creare il proprio gusto – il "gusto 17". In occasione del Gelato Day, il "gusto 17" sarà proprio il "Mantecado", ma – siamo certi - non tarderanno ad arrivare le proposte di rivisitazione dei clienti più creativi. Sempre da Milano arriva un'altra originale proposta che coniuga i sapori spagnoli a una tradizione tutta italiana: dalla Premiata Cremeria Rossi, partner di Deliveroo, sarà infatti possibile ordinare il "Mantecado" in abbinamento alla classica brioche siciliana.





IL GELATO DAY VOLA SUI SOCIAL. Per chi fosse curioso di scoprire come si prepara il gelato artigianale, tra le novità del 2021 c'è il nuovo canale YouTube del Gelato Day, che va ad affiancarsi alle pagine ufficiali della Giornata su Facebook e Instagram. Numerosi i video realizzati dai mastri gelatieri da tutta Europa, che stanno partecipando al video contest indetto da Artglace per guadagnarsi un posto per partecipare alle celebrazioni della decima Giornata Europea del Gelato Artigianale al Parlamento Europeo nel 2022. Un'occasione unica per entrare nei laboratori degli artigiani del gelato del Vecchio Continente e scoprire tutta l'esperienza e la creatività che si nascondono dietro un buon gelato artigianale.

E per celebrare la Giornata, distanti ma uniti, non resta che gustare coni e coppette condividendo questo momento di dolcezza sui social con l'hashtag #GelatoDay.

---------------

