Emergenza integrazione scolastica nel Br4 tagliate le ore di assistenza, sindaci in pressing sulla Regione

Giornata di forte tensione nell'Ambito territoriale Br4, alle prese con una crisi socio-finanziaria che da questa mattina si è tradotta in un taglio concreto ai servizi per gli studenti con disabilità. Il Consorzio ha infatti deliberato una riduzione di tre ore settimanali di assistenza educativa: si passa da 12 a 9 ore per gli utenti che rientrano nel comma 3 dell'articolo 3 della legge 104/92, e da 9 a 6 ore per quelli del comma 1. Una decisione dolorosa, presa dal Consiglio d'Amministrazione dell'Ambito nel tentativo di salvaguardare comunque l'universalità del servizio, seppur a scapito della sua intensità. Alla base del provvedimento c'è uno squilibrio ormai insostenibile tra domanda e risorse disponibili. I trasferimenti regionali, statali e i fondi locali destinati all'integrazione scolastica non sono più sufficienti a coprire un bisogno che negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale. A confermarlo è il sindaco di Torchiarolo, Elio Ciccarese: "C'è da dire che anni fa i ragazzi erano 150, oggi sono 376. I fondi erogati però sono rimasti sempre gli stessi. Noi siamo convinti che l'assistenza va fatta ed è indispensabile, ma dobbiamo fare i conti con il bilancio". Il primo cittadino chiarisce che dietro la scelta non c'è mancanza di volontà: "Non è cattiva volontà nel non voler dare continuità del servizio ai ragazzi come gli altri anni. Dovremmo per forza far intervenire la regione e far aumentare i fondi. Per rimediare abbiamo cercato di stornare fondi da altri servizi minori. Tuttavia, voglio dire che il problema non è solo del nostro ambito bensì di tutti gli altri". A complicare il quadro, nella stessa mattinata i 27 dipendenti del Consorzio, 18 a tempo indeterminato e 9 con contratto triennale a termine, tutti finanziati con fondi vincolati, hanno chiesto un incontro urgente alla presidente Lucrezia Morleo per conoscere le prospettive occupazionali future. Sul fronte degli sforzi già compiuti dai Comuni interviene la sindaca di San Pietro Vernotico, Maria Lucia Argentieri, che rivendica l'impegno straordinario delle amministrazioni locali: "I sindaci hanno fatto fino in fondo la propria parte, assumendosi una responsabilità importante e compiendo uno sforzo straordinario sui bilanci comunali per garantire l'avvio e la continuità del servizio". Cifre alla mano, la sindaca spiega che "nel solo Comune di San Pietro Vernotico siamo passati da una quota iniziale di 77 mila euro ad altri 77 mila euro già previsti, ai quali si aggiungono ulteriori 53 mila euro: complessivamente 207 mila euro soltanto per il 2026". Un investimento importante ma non risolutivo, tanto che la stessa Argentieri sottolinea come "la riduzione iniziale delle ore deve quindi essere considerata un sacrificio temporaneo, necessario per consentire comunque la partenza del servizio, ma non può e non deve diventare strutturale", annunciando un lavoro comune tra Assemblea dei Sindaci, Consorzio, sindacati e Regione Puglia. Sulla stessa linea il sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli, Comune capofila dell'Ambito, che ricostruisce anche i precedenti: "Lo scorso anno si era già posto il problema di un taglio delle ore di integrazione ma i comuni decisero di aumentare la compartecipazione fino al 100% del contributo destinato al consorzio: praticamente questo servizio per lo scorso anno scolastico è stato garantito per metà dai comuni e per metà dal consorzio". Un'operazione, avverte però il primo cittadino, "non purtroppo replicabile tutti gli anni", che costringerà comunque i Comuni a intervenire nuovamente sui propri bilanci per garantire "9 ore ai comma 3 e 6 ore ai comma 1 fino a dicembre". Rogoli respinge infine ogni strumentalizzazione politica: "Chi dice che sperperiamo risorse altrove e non garantiamo servizi di inclusione strumentalizza, consapevolmente o inconsapevolmente, utenti e lavoratori di questo servizio alimentando una sterile polemica politica. Siamo al lavoro per far sì che la riduzione di 3 ore settimanali, specie per i casi più gravi, sia momentanea". Il Consorzio Br4 riunisce i Comuni di Mesagne, Cellino San Marco, Erchie, Latiano, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna, chiamati ora a un difficile confronto con la Regione per trovare risorse aggiuntive prima che il taglio, nato come misura d'emergenza, rischi di diventare permanente.

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