Riconoscimento di “Attività storiche e di Tradizione di Puglia”. Sempre attivo lo sportello informativo CAT Confesercenti Brindisi

Il Centro Assistenza Tecnica (CAT) di Confesercenti Brindisi comunica che è sempre attivo,

presso la sede di Via Rubini 12, lo Sportello informativo in materia di “Attività storiche e di

tradizione della Puglia”, oggi riconosciute e tutelate dalla Legge Regionale n. 30/2021. La Regione,

con questa normativa, riconosce il valore e si propone di tutelare negozi, botteghe e locali storici,

luoghi della piccola imprenditoria fortemente legati alle comunità in cui hanno operato e ai luoghi

che hanno abitato, contribuendo fortemente a definirne l’identità.

Potranno accedere a tale riconoscimento, e quindi entrare nell’Elenco Regionale delle attività

storiche e di tradizione della Puglia, le imprese le cui attività, operanti nei settori di commercio,

artigianato e servizi di vicinato, siano caratterizzate dalla continuità nel tempo della gestione,

dell’insegna e della merceologia offerta, nonché anche da altri fattori, quali il mantenimento di arredi

ed attrezzature storiche, o il collocamento in contesti urbani di pregio. Tale riconoscimento, oltre a

essere motivo di orgoglio e prestigio per i titolari delle attività storiche che hanno operato per almeno

30 anni, mantenendo la stessa merceologia e denominazione, costituirà requisito essenziale per

accedere a futuri incentivi pubblici, esplicitamente destinati, agevolazioni, possibili sgravi fiscali;

nonché essere inseriti nei circuiti turistici territoriali. La Regione ha istituito pertanto l’Elenco

Regionale delle Attività Storiche e di Tradizione, nonché ha previsto l’istituzione di un marchio

identificativo per ogni specifico riconoscimento.

Lo Sportello informativo del CAT Confesercenti Brindisi opera gratuitamente in favore di

tutte le imprese del territorio provinciale interessate, con l’obiettivo di informare, sensibilizzare e

promuovere i contenuti della L.R. 30/2021, nonché accompagnare le imprese nell’iter procedurale

per ottenere il riconoscimento e l'inserimento nell'elenco regionale delle attività storiche. Ciò

rappresenta un’occasione concreta per trasformare la memoria commerciale in risorsa culturale e leva

di sviluppo.

Per info, contattare il numero di telefono 0831-523190, inviare email all’indirizzo di posta

elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o recarsi presso la sede in via Rubini n.12 (traversa di corso

Garibaldi), a Brindisi.

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