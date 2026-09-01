VISTA OSTUNI ENTRA A FAR PARTE DI VIRTUOSO, IL NETWORK GLOBALE DEL TURISMO DI LUSSO

Vista Ostuni è entrato a far parte di Virtuoso, l’esclusivo network globale del turismo del lusso, che riunisce 2.800 fornitori selezionati in 100 Paesi. Secondo Cristina Zucchi, General Manager di Vista Ostuni, l’ingresso in Virtuoso offrirà nuove opportunità commerciali e di marketing consentendole di raggiungere la rete internazionale di consulenti di viaggio specializzati nel segmento luxury e la loro clientela altamente qualificata. Le agenzie Virtuoso di tutto il mondo generano mediamente 35 miliardi di dollari di vendite ogni anno, rendendo il network uno dei principali protagonisti del settore dei viaggi di lusso.

“Entrare a far parte di Virtuoso rappresenta un traguardo importante per Vista Ostuni e un riconoscimento del nostro impegno nel garantire un’ospitalità d’eccellenza e altamente personalizzata”, ha dichiarato Zucchi. “Siamo lieti di presentare a viaggiatori esigenti la bellezza autentica di Ostuni e della Puglia, creando esperienze significative che celebrano la destinazione, la sua cultura e la sua gente.”

Vista Ostuni entra così a far parte della collezione Virtuoso, che riunisce alcuni tra i migliori hotel e resort di lusso, compagnie di crociera, compagnie aeree, tour operator e realtà del settore travel a livello internazionale.

Questi partner, specializzati nell’offrire servizi ed esperienze di livello mondiale, mettono a disposizione dei clienti Virtuoso proposte di eccellenza, opportunità rare e un valore straordinario. I prestigiosi partner possono promuovere la propria offerta presso i clienti Virtuoso attraverso gli strumenti del network e raggiungere le agenzie Virtuoso tramite molteplici canali di comunicazione ed eventi, tra cui Virtuoso Travel Week, uno dei principali appuntamenti internazionali dedicato al luxury travel. L’ingresso di Vista Ostuni in Virtuoso consente alla struttura di instaurare rapporti diretti con le principali agenzie di viaggio leisure del mondo in Nord America, America Latina, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente.

Ospitato all’interno di un palazzo del XIV secolo accuratamente restaurato, nel cuore della suggestiva città Bianca di Ostuni, Vista Ostuni coniuga armoniosamente il fascino storico con il lusso italiano contemporaneo.

Con sole 28 camere e suite, l’hotel propone un servizio altamente personalizzato, affiancato da esperienze immersive alla scoperta del meglio della Puglia: da itinerari enogastronomici curati nei minimi dettagli a laboratori artigianali ed escursioni in e-bike attraverso uliveti secolari. Immerso in tre ettari di giardini mediterranei, l’hotel è un luogo in cui in cui natura e benessere si incontrano. Gli ospiti possono scegliere i trattamenti Biologique Recherche nella spa, ritrovare connessione e benessere attraverso il programma Vista Rigenera, con sessioni di sound healing al tramonto tra gli ulivi oppure intraprendere percorsi sensoriali personalizzati come l’Emotional Aroma Test. Pensate per rallentare i ritmi e risvegliare i sensi, queste esperienze celebrano il potere rigenerante del paesaggio pugliese. Il percorso culmina sul rooftop panoramico, dove la piscina infinity e il bar offrono ampie vedute a 360 gradi: da un lato l’iconica Città Bianca di Ostuni, dall’altro gli uliveti che si estendono verso il Mar Adriatico. La cucina pugliese stagionale, profondamente legata agli ingredienti locali, offre un’autentica espressione dei sapori della destinazione anche al Bianca Bistrot e Chiostro Bar.

Grazie a un design ricercato, a un forte senso del luogo e a un approccio all’ospitalità costruito su misura, Vista Ostuni

rappresenta una porta d’accesso autentica e sofisticata a una delle regioni più affascinanti d’Italia.

About Vista Ostuni

Vista Ostuni nasce dalla riqualificazione dell’ex Manifattura Tabacchi di Ostuni, un edificio del XIV secolo profondamente radicato nella storia e nell’identità del territorio. Immerso nella straordinaria Piana degli Ulivi Monumentali, a pochi passi dalla Città Bianca e con ampie vedute verso il mare, l’hotel dispone di 28 camere e suite spaziose, un ristorante, due bar, un rooftop panoramico, tre piscine, una spa con aree dedicate alla bellezza e al benessere e una palestra completamente attrezzata. L’armonioso dialogo tra patrimonio architettonico e design contemporaneo si esprime attraverso una particolare attenzione all’artigianalità e un concreto impegno verso la sostenibilità. Il progetto si sviluppa su tre ettari di paesaggio, progettati per valorizzare la vegetazione mediterranea autoctona.

Vista Ostuni è un hotel cinque stelle lusso e fa parte del brand Vista, un nuovo modello di ospitalità ideato dalla famiglia Passera, con l’obiettivo di portare un’esperienza di lusso in luoghi in cui ancora non è arrivata. I boutique hotel del gruppo si distinguono per un interior design contemporaneo, profondamente italiano ma dalla vocazione internazionale, abbinato a un’ampia proposta di servizi su misura, in cui la privacy e il rispetto per l’ospite sono al centro dell’esperienza. Eccellenza del servizio, innovazione e un profondo impegno verso la sostenibilità sono valori fondamentali che accomunano tutte le strutture del Gruppo, che dal 2021 opera come Società Benefit.

L’obiettivo di ottenere la certificazione LEED sottolinea ulteriormente l’impegno della struttura verso un modello di ospitalità sempre più responsabile, capace di generare valore per il territorio e per le sue persone. In questa direzione, Vista Ostuni si appresta a ottenere la certificazione LEED®, il benchmark riconosciuto a livello globale per la sostenibilità degli edifici, confermando il proprio impegno per un lusso consapevole.

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