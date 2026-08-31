Lotto, colpo da 25mila euro a Francavilla Fontana

Esulta la Puglia con una doppietta da 34.500 euro nelle estrazioni del Lotto di venerdì 28 agosto e sabato 29 agosto: come riporta Agipronews, colpo da 25mila euro a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, nel concorso di venerdì, grazie a un terno e tre ambi sulla ruota Nazionale in Corso Garibaldi. A questi si aggiungono 9.500 euro vinti sabato in Piazza Aldo Moro a Molfetta, provincia di Bari. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro, per un totale di 813,1 milioni di euro da inizio 2026.

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