La mesagnese Daniela Lupoli vola in finale nazionale al concorso "I Bellissimi d'Italia" Over.

​Nuovo traguardo per il talento e il fascino mesagnese. Daniela Lupoli ha conquistato l'accesso alla finalissima nazionale del celebre concorso "I Bellissimi d'Italia" per la categoria Over, superando brillantemente la tappa regionale dello scorso 24 agosto 2026, ospitata nella suggestiva cornice del Borgo Rosso Terra a Gallipoli.

​La serata, orchestrata sotto la direzione dell'agente per la Puglia Roberto Bellè, ha visto sul palco un'impeccabile conduzione a tre voci con Gaetana Fasano, Bruno Conte e Raffaella Cristiani. A decretare il successo della concorrente mesagnese è stata una giuria d'eccezione, che ha valutato le partecipanti sulla base di eleganza, portamento, bellezza e luminosità del sorriso.

​Ad arricchire l'atmosfera dell'evento hanno contribuito gli esclusivi abiti firmati dallo stilista Raphael Raho, oltre alla presenza di ospiti di rilievo e di tre madrine d'eccezione: Claudia Lenti, volto noto del programma Uomini e Donne, Lucia Fiammata, presidente della Pro Loco, e Mariantonietta Laurenza.

​Emozionata e determinata, Daniela Lupoli ha commentato così il risultato ottenuto al termine della manifestazione:

​"Felice di aver superato il turno per la finalissima Nazionale a Palinuro. Mi piace mettermi in gioco, la bellezza non ha età, l'importante è amarsi e rispettarsi sempre."

​Con questo spirito, la rappresentante di Mesagne si prepara ora ad affrontare l'ultimo e più importante atto della competizione sulla passerella di Palinuro.